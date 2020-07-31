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Україну поділили на 4 карантинні зони з різними правилами: карта
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З серпня запрацюють нові правила адаптивного карантину, за якими Україну поділять на різні зони залежно від рівня захворюваності на коронавірус. Дізнайтесь, до якої зони належить ваш населений пункт та які обмеження будуть діяти в ньому.
Кабінет міністрів подовжив карантин в Україні до кінця літа, але з новими правилами. Згідно з ними, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зону за рівнем поширення коронавірусу. Цей розподіл почне діяти з 3 серпня.
Тут більше про нові правила карантину з 1 серпня
Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, у "червону" зону потрапили міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області.
До "помаранчевої" зони ввійшли 10 регіонів, зокрема міста Івано-Франківськ, Львів та Бережани на Тернопільщині, а також:
- Луцький та Любешівський райони Волинської області,
- Тисьменицький район Івано-Франківської області,
- Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівсткий райони Львівської області,
- Бучацький район Тернопільської області.
"Жовтими" визнані 40 регіонів, у тому числі міста Вінниця, Могилів-Подільській, Нововолинськ, Житомир, Бердичів, Малин, Новоград-Волинський, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп та Яречме, а також:
- Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчицький райони Вінницької області,
- Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області,
- Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області,
- Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області,
- Богородчанський, Городенівський, Косівський та Наддвірнянський райони Івано-Франківської області,
- Жовківський, Яворівський та Кам'яно-бузький райони Львівської області,
- Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області,
- Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.
Решта території України, зокрема і Київ, потрапила у "зелену" зону.
Інтерактивна карта України із поділом на карантинні зони тут.
Поділ України на зони будуть оновлювати кожної п'ятниці.
У зонах будуть діяти такі обмеження:
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