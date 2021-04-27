Телескоп Хаббл зняв величезну яскраву зірку на межі самознищення: фото

Космічний телескоп Хаббл отримав знімок зірки, яка належить до рідкісного типу блакитних змінних і оточена ореолом з газу і пилу. фото зображена гігантська надяскрава зірка AG Carinae в сузір'ї Кіля на відстані 20000 світлових років від Землі.

Як пише ScienceAlert, приблизно у 70 разів більша і приблизно в 1 мільйон разів яскравіша за наше Сонце, AG Carinae бореться з самою собою, намагаючись уникнути повного знищення. З гравітацією, яка штовхає всередину, і випромінюванням назовні, зірка досягає точок тиску, де її зовнішні шари вибухають.

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Те, що ви бачите навколо AG Carinae, – це гігантська туманність, оболонка з газу і пилу, шириною близько п'яти світлових років – це таке ж відстань, як від нашої планети до Альфи Центавра.

Оскільки ця зірка є блакитною змінною, з різною періодичністю у неї виникають спалахи, які за своєю потужністю можна порівняти з мільйоном Сонць. У зв'язку з цим запаси "палива" таких зірок швидко виснажуються і живуть вони від 5 до 6 мільйонів років.

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