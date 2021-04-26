Космічний безпілотник Ingenuity здійснив третій політ на Марсі і встановив 2 нових рекорди

Безпілотний вертоліт Ingenuity здійснив уже третій політ на Марсі і встановлює нові рекорди на Червоній планеті. Він виявився рекордним за дальністю і швидкістю.

За даними NASA, вертоліт спочатку піднявся на висоту п'ять метрів, як і під час двох попередніх польотів, а потім пролетів рекордні 50 метрів, досягнувши максимальної швидкості – 2 м/с. Під час руху вертольота були перевірені його інструменти, зокрема відеокамери і програмне забезпечення.

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"Ingenuity Mars і далі встановлює рекорди, в неділю, 25 квітня 2021 року він летів швидше і далі, ніж у всіх випробуваннях, які він проходив на Землі", – йдеться в повідомленні.

Четвертий політ вертольота команда Ingenuity Mars Helicopter планує здійснити через декілька днів. Передбачається, що Ingenuity зробить до п'яти польотів на Марсі протягом місяця.

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