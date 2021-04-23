Астрономи вперше виявили загадкову планету там, де її не мало бути

Науковці вперше виявили гігантську екзопланету на великій відстані від зірки. Чому ця подія унікальна?

Планета YSES 2b обертається навколо зорі, схожої на Сонце. Система розташована на відстані 360 світлових років від Землі. Про це пише the-airbnb-analyst.

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Виявлена ​​планета належить до газових гігантів. Вчені вважають, що вона в шість разів важча за Юпітер, найбільшу планету Сонячної системи.

При цьому відстань між YSES 2b і її зіркою у 20 разів більша, ніж від Юпітера до Сонця і в 110 разів більша, ніж від Землі до Сонця. Вчені вважають, що зоря, навколо якої обертається YSES 2b, набагато молодша за наше Сонце. Їй всього 14 мільйонів років.

Чому ця планета настільки велика, і як вона з'явилася, залишається загадкою. Співвідношення розміру і розташування не відповідає жодній із двох найбільш відомих моделей утворення великих газоподібних планет.

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