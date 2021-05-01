Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Телескоп Хаббл зняв гігантську зірку на грані смерті: заворожуюче відео

  • 13
Зірка простягається на відстань у 5 світлових років - фото 1
Зірка простягається на відстань у 5 світлових років

Орбітальна обсерваторія "Хаббл" зняла рідкісну та дуже яскраву зірку AG Carinae у Чумацькому Шляху. Вона належить до класу пульсуючих гіпергігантів, і майже у 70 разів масивніша за Сонце. А ще вона перебуває на межі самознищення.

Візуалізація зірки приурочена до 31-ї річниці початку роботи телескопа "Хаббл". AG Carinae оточена великою зовнішньою оболонкою, яка раніше була частиною зірки, а зараз простягається у космос на відстань 5 світлових років.

Це цікаво: У кадр, який зробив дрон Ingenuity на Марсі, вперше потрапив ровер Perseverance

Це означає, що вона поглинула усі найближчі планети, виходячи далеко за межі власних кордонів. Для порівняння, 5 світлових років – це скільки ж, скільки розділяє Землю та Альфа Центравру.

Аналізуючи спалахи, що чергуються, астрономи прийшли до висновку, що AG Carinae приблизно у мільйон разів яскравіша за Сонце. Що цікаво, саме періоди спалахів і спокою утримують зірку від розпаду, оскільки внутрішній тиск гравітації та зовнішній тиск щоразу врівноважуються. При цьому спалахи відбуваються, коли друге виявляється сильнішим, викидаючи у космос масивний струмінь матеріалу, що своєю чергою стабілізує AG Carinae.

За словами вчених, рано чи пізно цикл спалахів і спокою спустошить сили зірки, що призведе до її смерті приблизно через 5-6 мільйонів років. Також стверджується, що подібні об'єкти надзвичайно рідкісні у космосі: наприклад, у Чумацькому Шляху їх не більше кількох десятків.

Читайте також: Виявлена найближча до Землі чорна діра: як вона виглядає

пропозиції партнерів
Новини