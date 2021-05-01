Телескоп Хаббл зняв гігантську зірку на грані смерті: заворожуюче відео

Орбітальна обсерваторія "Хаббл" зняла рідкісну та дуже яскраву зірку AG Carinae у Чумацькому Шляху. Вона належить до класу пульсуючих гіпергігантів, і майже у 70 разів масивніша за Сонце. А ще вона перебуває на межі самознищення.

Візуалізація зірки приурочена до 31-ї річниці початку роботи телескопа "Хаббл". AG Carinae оточена великою зовнішньою оболонкою, яка раніше була частиною зірки, а зараз простягається у космос на відстань 5 світлових років.

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Це означає, що вона поглинула усі найближчі планети, виходячи далеко за межі власних кордонів. Для порівняння, 5 світлових років – це скільки ж, скільки розділяє Землю та Альфа Центравру.

Аналізуючи спалахи, що чергуються, астрономи прийшли до висновку, що AG Carinae приблизно у мільйон разів яскравіша за Сонце. Що цікаво, саме періоди спалахів і спокою утримують зірку від розпаду, оскільки внутрішній тиск гравітації та зовнішній тиск щоразу врівноважуються. При цьому спалахи відбуваються, коли друге виявляється сильнішим, викидаючи у космос масивний струмінь матеріалу, що своєю чергою стабілізує AG Carinae.

За словами вчених, рано чи пізно цикл спалахів і спокою спустошить сили зірки, що призведе до її смерті приблизно через 5-6 мільйонів років. Також стверджується, що подібні об'єкти надзвичайно рідкісні у космосі: наприклад, у Чумацькому Шляху їх не більше кількох десятків.

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