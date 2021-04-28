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У кадр, який зробив дрон Ingenuity на Марсі, вперше потрапив ровер Perseverance

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Ingenuity надіслав нове фото Марса - фото 1
Ingenuity надіслав нове фото Марса / twitter

У NASA отримали свіжу фотографію з марсіанського вертольота Ingenuity. На знімку вперше можна розгледіти марсохід Perseverance.

Так, марсіанський безпілотник Ingenuity надіслав нове кольорове фото поверхні Червоної планети. Знімок був зроблений під час третього польоту.

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На кадрі вперше видно марсохід Perseverance. Вертоліт перебував на висоті 5 метрів і на відстані 85 метрів від ровера. Правда, марсохід можна розгледіти при великому збільшенні.

До цього NASA лише показувало фото вертольота, зроблене з Perseverance.

У кадр, який зробив дрон Ingenuity на Марсі, вперше потрапив ровер Perseverance - фото 457281
У кадр, який зробив дрон Ingenuity на Марсі, вперше потрапив ровер Perseverance - фото 457280

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