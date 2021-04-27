Виявлена найближча до Землі чорна діра: як вона виглядає

Астрономи виявили, імовірно, найближчу до Землі чорну діру на відстані 1500 світлових років. Дивіться, як вона виглядає!

Чорна діра розташована в системі червоного гіганта V723 Mon в сузір'ї Єдинорога. Про це пише theuncoverreality.

І ще: Телескоп Хаббл зняв величезну яскраву зірку на межі самознищення: фото

V723 Mon має таку ж масу, що і Сонце, але у 25 разів більша за нього за розміром. Цей червоний гігант не раз потрапляв в об'єктив наземних телескопів KELT і ASAS, а також космічного телескопа TESS.

Астрономи з Університету штату Огайо проаналізували дані спостережень і помітили, що світло від зірки змінює інтенсивність і зовнішній вигляд в різних точках навколо орбіти. Це наштовхнуло на думку, що у червоного гіганта є невидимий сусід, який впливає на зірку. Найбільш вірогідне пояснення – наявність поруч невеликої чорної діри.

Це цікаво: Рожевий Супермісяць 2021: вражаючі фото незвичайного явища з різних куточків планети