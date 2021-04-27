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Виявлена найближча до Землі чорна діра: як вона виглядає

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Чорна діра - фото 1
Чорна діра / space

Астрономи виявили, імовірно, найближчу до Землі чорну діру на відстані 1500 світлових років. Дивіться, як вона виглядає!

Чорна діра розташована в системі червоного гіганта V723 Mon в сузір'ї Єдинорога. Про це пише theuncoverreality.

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V723 Mon має таку ж масу, що і Сонце, але у 25 разів більша за нього за розміром. Цей червоний гігант не раз потрапляв в об'єктив наземних телескопів KELT і ASAS, а також космічного телескопа TESS.

Астрономи з Університету штату Огайо проаналізували дані спостережень і помітили, що світло від зірки змінює інтенсивність і зовнішній вигляд в різних точках навколо орбіти. Це наштовхнуло на думку, що у червоного гіганта є невидимий сусід, який впливає на зірку. Найбільш вірогідне пояснення – наявність поруч невеликої чорної діри.

Виявлена найближча до Землі чорна діра: як вона виглядає - фото 457148

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