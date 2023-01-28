Та де там дзиґар діймитси або 10 покутських слів, які досі живуть на околицях Прикарпаття

У нашій постійній рубриці "Говори красиво" Радіо Максимум пропонує читачам цікаві українські слова, аби максимально їх віджити та активно популяризувати. Тому сьогодні публікуємо 10 маловідомих незвичних слів покутського-буковинського діалекту, які ще можна почути від тамтешніх людей.

Важливо розуміти, що покутсько-буковинський діалект, надпрутський говір – один з південно-західного говорів. Поширений в Івано-Франківській та в Чернівецькій областях. Діалект межує з гуцульським, наддністрянським говором і подільськими говірками. Складається з двох говіркових масивів – покутських і буковинських говірок.

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Отже, пропонуємо вам 10 цікавих діалектичних слів, якими послуговуються на Покутті, зокрема Коломийський район Івано-Франківської області.

Огій (Агій, агі – подекуди) – вигук, що позначає емоцію щирого подивування, докору, роздратування тощо.

"Слухайте, пани, агій на вашу голову" (Остап Вишня)

Цікаво те, що Огій – це один з 12 біблійних пророків Старого Завіту, і саме так його називав наш Іван Огієнко, коли перекладав Святе Письмо на українську мову. Також від старожилів можна почути "Огій з тобов", що є синонімом до "Бог з тобою".

Аябоє (Ая – скорочено, вживається частіше) – вигук, що позначає здебільшого вираження недовіри.

"Ая, який ти мудрий!" (Заставний)

Ади (аді) – вживається при здивуванні або при бажанні звернути чию-небудь увагу на щось; дивись, дивись-но.

"Переїжджаємо через рогачку, аж тут, ади, коло рогачкової будки сидить підстаркуватий панисько" (Іван Франко)

Бабрати – порпати, забруднювати, або повільно виконувати якусь роботу. Від того "бабрак" – неохайна людина.

"Оленко, полізь, доню, в погріб та відерце картоплі витягни. Та бери скраю, підряд не бабрай усієї" (В. С. Кучер)

ДзИґарь (дзИґар) – сигарета, цигарка.

"Дай ми оден дзиґарь, най закурю" (Кострижівка Заст.)

А ось якщо поміняти наголос і сказати дзиґАрок, дзиґАр, то слово означатиме годинник.

"Чути було лише, як ритмічно цокають великі дзиґарі на стіні біля буфета" (Юрій Смолич)

Діймитися – причепитися до когось.

" – Біда би з тє говорила та біда брехала! – лютився Марусяк. – То мі не леґіні, ци єк, аби того не діймити? Ци не брав-сми містий ніколи?" (Гнат Хоткевич)

Йойкатися – жалітися, журитися.

"Вона так йойкалася за ним, шо страхи" (Борівці Кіцм.)

"Треба йойкатиси, а ни підсмішковувати" ("Єк си вернули від Нуцевої")

Та де там (та де), ей де (ий де) – вживається для вираження категоричного заперечення; аж ніяк.

"Надбіг [Лис] до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарби, де тобі! Фарба олійна, через ніч у теплі засохла добре, не пускає" (І. Франко)

Ціхо – тихо.

"Ану ціхо, бо зара баби яга прийде", "Ану ціхо, доста жвиндіти"

Доста – досить.

"Гостий собі пилнуй, а плакати ще доста чєсу, ще так си наплачеш, що очі ти витечуть" (Василь Стефаник)

Матеріал підготувала Тетяна Жидак

До теми: Говори красиво – 10 оригінальних слів, які вживав український письменник Іван Франко