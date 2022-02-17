Суспільне запропонує Kalush Orchestra представляти Україну на Євробаченні 2022

Ми продовжуємо слідкувати за подіями довкола Нацвідбору на Євробачення 2022. Оскільки Alina Pash не представлятиме нашу країну на пісенному конкурсі, відповідний шанс є у Kalush Orchestra. Гурт посів друге місце у відборі.

На позачерговому засіданні Організаційного комітету Нацвідбору на Євробачення 2022 прийняли рішення запропонувати Kalush Orchestra представляти Україну на пісенному конкурсі. Про це повідомляє Суспільний мовник.

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Тут немає нічого дивного, адже згідно з правилами організатори пропонують участь тому, хто посів друге місце, якщо переможець відмовився або дискваліфікований з певних причин. Нагадаємо, що Kalush Orchestra у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022 посів друге місце, отримавши 14 балів: 6 від професійного журі та 8 від глядачів.

Представники Суспільного мовника нагадали про те, що вони стежать за дотриманням Правил Нацвідбору та порядку визначення представника від України.

Зокрема вони нагадали, що пункт 3.4 Правил передбачає, що Суспільне має право прийняти рішення про визначення представника з-поміж інших фіналістів. Власне, це і сталося через підроблені документи про перетин кордону з окупованим Кримом, які напередодні надавала команда Alina Pash.

Для мовника важливо зберегти довіру глядачів до пісенного конкурсу, тому Суспільне пропонує гурту, який посів друге місце у фіналі та отримав найбільшу підтримку глядачів, представити Україну на Євробаченні-2022, керуючись принципом дотримання рейтингової таблиці фіналістів Національного відбору, – йдеться у повідомленні.

У середу, 16 лютого, Оргкомітет припинив участь у Відборі Alina Pash. Зауважимо, що співачка заявила, що вона сама відмовилася від можливості представляти Україну на пісенному конкурсі. Але представники Суспільного наголошують на тому, що рішення було їхнім. І вона з ним погодилася, а не навпаки.

Нагадаємо, що Євробачення 2022 пройде в італійському місті Турин на арені Pala Olimpico. У ньому візьмуть участь 41 країна у півфіналах 10 і 12 травня. Фінал пісенного конкурсу відбудеться 14 травня. Україна, до слова, виступатиме у першому півфіналі.

Нам же залишається дочекатися на офіційну відповідь Kalush Orchestra. Якщо ж вони відмовляться, то право на участь має перейти до Wellboy. Але він раніше заявив, що не їхатиме на Євробачення 2022, якщо у нього буде така нагода.

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