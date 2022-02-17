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Wellboy чесно зізнався чи поїде на Євробачення-2022

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Wellboy - фото 1
Wellboy / instagram

Український співак Wellboy посів бронзове місце на нацвідборі на Євробачення-2022. Автор хітів Гуси та Вишні розповів, кого вважає гідним представляти Україну в Турині.

Нагадаємо, поїхати від України на Євробачення до Турина мала Alina Pash, але днями співачка сама вирішила відмовитись від участі на тлі скандалу з поїздкою до Криму та підробкою довідки про перетин кордону, пише Радіо MAXIMUM.

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"Я шокований, що Аліна не поїде на Євробачення-2022. Я не стежу далі за розвитком подій. Я готую нові релізи, альбом, матеріал. Загалом усі гідні їхати на Євробачення. Щодо того, чи братиму участь я наступного року в Нацвідборі, скажу, що: двічі в одну річку не увійдеш", – сказав співак.

Також Wellboy зазначив, що йому "загалом не дуже цікаві усі скандали, пов'язані з "Євробаченням".

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