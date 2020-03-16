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Карантин Коронавірус

Супрун розповіла, як вберегтися від коронавірусу в транспорті і на роботі

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Поради від Супрун - фото 1
Поради від Супрун / facebook

Ексочільниця Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун підготувала поради для всіх, кому треба їхати на роботу та бути в офісі або іншому робочому приміщенні.

Як безпечно добратися на роботу:

  • За можливості ходіть більше пішки. Варто обговорити гнучкий графік роботи, якщо це доречно, враховуючи час на добирання. Також є сенс змістити робочі години так, аби у транспорті було якомога менше людей.
  • Дотримуйтеся етикету кашлю і чхання в транспорті. Робіть це у лікоть чи серветку. Завжди майте напоготові серветку у кишені. Також майте із собою спиртовмісний антисептик, аби одразу обробити руки після виходу з транспорту.
  • Не торкайтеся поручнів, дверей та інших поверхонь руками. Якщо ви чіпали щось у транспорті – не торкайтеся свого обличчя взагалі, поки не помиєте руки.
  • Наземний транспорт потрібно не лише дезінфікувати, але й регулярно провітрювати.
  • Користуйтеся безготівковими формами оплати проїзду, якщо це можливо, аби зменшити контакт з грошима.

І ще: Як зробити антисептик для рук у домашніх умовах: покрокова інструкція

Супрун розповіла, як вберегтися від коронавірусу в транспорті і на роботі - фото 392488

Про що варто подбати у робочих приміщеннях:

  • Забезпечити всім необхідним для дотримання гігієни рук – достатню кількість мила, серветок чи одноразових рушників для витирання рук, спиртовмісних антисептиків, смітників, куди можна викидати використані серветки. Як для відвідувачів, так і працівників.
  • Подбайте про належну дезінфекцію приміщень. Обов’язково оброблятися мають поверхні, до яких часто торкається багато людей (ручки дверей, спинки стільців, ручки на дверцятах холодильника тощо).
  • Дайте людині, яка прибирає приміщення, інструкцію щодо миття і дезінфекції, а також забезпечте усім для цього необхідним: засобами для дезінфекції, одноразовими чи багаторазовими рукавичками тощо.
  • За змоги розплануйте простір так, аби поруч не сиділо багато людей. Регулярно провітрюйте приміщення.
  • Їжу краще готувати вдома і приносити з собою, аби не було потреби ходити на обід в заклади харчування чи стояти в чергах в супермаркетах в обідню перерву.
  • Якщо у вашому офісі працівники не мають визначеного робочого простору (наприклад, в деяких компаніях змінюють комп’ютери), цю практику на цей час потрібно припинити. Якщо використовуються спільні стаціонарні телефони чи інші пристрої, їх необхідно дезінфікувати.
  • Варто розіслати інструкції та інформацію щодо симптомів COVID-19, запобігання хворобі, щодо етикету кашлю і чхання. Окреме нагадування про те, що в разі хвороби – треба залишатися вдома (!). Також обговоріть зміни у роботі, оплату і все, що стосується цього питання, аби працівники знали свої права і мали алгоритм дій у різних випадках.
  • Подумайте про план дій, якщо співробітник/ця будуть мати симптоми гострої респіраторної інфекції. В такому випадку людину треба ізолювати від інших працівників чи відвідувачів (є сенс мати кілька масок, аби хвора людина могла їх одягнути), негайно відправити додому, нагадати про потребу зателефонувати до свого лікаря.
  • Є також інші способи запобігання: встановлення високоефективних повітряних фільтрів, підвищення рівня вентиляції в робочих умовах, встановлення фізичних бар'єрів, наприклад, як прозора пластикова огорожа, яка фізично перешкоджатиме потраплянню крапель під час чхання і кашлю. В місцях, де працівники контактують з великою кількістю людей, варто звернути увагу на ці методи запобігання.
  • Якщо працівникам потрібно використовувати засоби індивідуального захисту, передусім, важливо навчити персонал ними користуватися. Варто розробити прості інструкції щодо цього – як правильно і коли використовувати, змінювати, утилізувати тощо.
Супрун розповіла, як вберегтися від коронавірусу в транспорті і на роботі - фото 392489

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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