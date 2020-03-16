Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Супрун розповіла, як вберегтися від коронавірусу в транспорті і на роботі
-
- 135
Ексочільниця Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун підготувала поради для всіх, кому треба їхати на роботу та бути в офісі або іншому робочому приміщенні.
Як безпечно добратися на роботу:
- За можливості ходіть більше пішки. Варто обговорити гнучкий графік роботи, якщо це доречно, враховуючи час на добирання. Також є сенс змістити робочі години так, аби у транспорті було якомога менше людей.
- Дотримуйтеся етикету кашлю і чхання в транспорті. Робіть це у лікоть чи серветку. Завжди майте напоготові серветку у кишені. Також майте із собою спиртовмісний антисептик, аби одразу обробити руки після виходу з транспорту.
- Не торкайтеся поручнів, дверей та інших поверхонь руками. Якщо ви чіпали щось у транспорті – не торкайтеся свого обличчя взагалі, поки не помиєте руки.
- Наземний транспорт потрібно не лише дезінфікувати, але й регулярно провітрювати.
- Користуйтеся безготівковими формами оплати проїзду, якщо це можливо, аби зменшити контакт з грошима.
І ще: Як зробити антисептик для рук у домашніх умовах: покрокова інструкція
Про що варто подбати у робочих приміщеннях:
- Забезпечити всім необхідним для дотримання гігієни рук – достатню кількість мила, серветок чи одноразових рушників для витирання рук, спиртовмісних антисептиків, смітників, куди можна викидати використані серветки. Як для відвідувачів, так і працівників.
- Подбайте про належну дезінфекцію приміщень. Обов’язково оброблятися мають поверхні, до яких часто торкається багато людей (ручки дверей, спинки стільців, ручки на дверцятах холодильника тощо).
- Дайте людині, яка прибирає приміщення, інструкцію щодо миття і дезінфекції, а також забезпечте усім для цього необхідним: засобами для дезінфекції, одноразовими чи багаторазовими рукавичками тощо.
- За змоги розплануйте простір так, аби поруч не сиділо багато людей. Регулярно провітрюйте приміщення.
- Їжу краще готувати вдома і приносити з собою, аби не було потреби ходити на обід в заклади харчування чи стояти в чергах в супермаркетах в обідню перерву.
- Якщо у вашому офісі працівники не мають визначеного робочого простору (наприклад, в деяких компаніях змінюють комп’ютери), цю практику на цей час потрібно припинити. Якщо використовуються спільні стаціонарні телефони чи інші пристрої, їх необхідно дезінфікувати.
- Варто розіслати інструкції та інформацію щодо симптомів COVID-19, запобігання хворобі, щодо етикету кашлю і чхання. Окреме нагадування про те, що в разі хвороби – треба залишатися вдома (!). Також обговоріть зміни у роботі, оплату і все, що стосується цього питання, аби працівники знали свої права і мали алгоритм дій у різних випадках.
- Подумайте про план дій, якщо співробітник/ця будуть мати симптоми гострої респіраторної інфекції. В такому випадку людину треба ізолювати від інших працівників чи відвідувачів (є сенс мати кілька масок, аби хвора людина могла їх одягнути), негайно відправити додому, нагадати про потребу зателефонувати до свого лікаря.
- Є також інші способи запобігання: встановлення високоефективних повітряних фільтрів, підвищення рівня вентиляції в робочих умовах, встановлення фізичних бар'єрів, наприклад, як прозора пластикова огорожа, яка фізично перешкоджатиме потраплянню крапель під час чхання і кашлю. В місцях, де працівники контактують з великою кількістю людей, варто звернути увагу на ці методи запобігання.
- Якщо працівникам потрібно використовувати засоби індивідуального захисту, передусім, важливо навчити персонал ними користуватися. Варто розробити прості інструкції щодо цього – як правильно і коли використовувати, змінювати, утилізувати тощо.
Це важливо: Карантин у Києві посилено: які заклади закривають, а що буде працювати далі
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
21:29Ці знаки Зодіаку після весілля змінюються не в кращу сторону
-
21:13Будьте, як Арні: Шварценеггер показав, як правильно мити руки
-
21:0017 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Безлюдні канали у Венеції стали дуже чистими: фотофакт
-
20:43Фанати порівняли Кріса Еванса з антисептиком: кумедні фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:23Коронавірус: Укрпошта оголосила про зміни в роботі
-
20:14Hyundai виплачуватиме кредити клієнтів, які втратили роботу через коронавірус
-
19:50Грейхаунд: дивіться крутий трейлер воєнного фільму з Томом Хенксом
-
19:42Популярний трекер коронавірусу на Android виявився здирником криптовалюти
-
19:25Як зробити медичну маску своїми руками: відеоінструкція
-
19:14Ці 4 продукти позитивно впливають на привабливість
-
18:50Кончіта Вурст перетворилася на брутального мачо: ви не впізнаєте переможницю Євробачення
-
18:42Вертольоти запустять ліки для дезінфекції: з'явився новий фейк про коронавірус
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:24Як у Києві дезінфікують вулиці спецзасобами
-
18:14Оголошена заборона на в'їзд іноземців на територію ЄС на 30 днів
-
18:00Гороскоп на 17 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Олімпійські ігри 2020 не переносяться: офіційна заява комітету
-
17:41В Україні обмежать усі міжміські та міжобласні перевезення
-
17:28Супрун розповіла, як вберегтися від коронавірусу в транспорті і на роботі
-
17:21Як змінилися головні діти-хулігани з фільмів 90-х: фото тоді і зараз
-
17:14Підприємець року: американець купив майже 18 тисяч дезінфекторів, аби продати
-
16:52Дружина капітана Динамо без білизни завела мережу
-
16:42Використані захисні маски забруднили пляжі Гонконгу: промовисті фото
-
21:13Будьте, як Арні: Шварценеггер показав, як правильно мити руки
-
19:25Як зробити медичну маску своїми руками: відеоінструкція
-
17:41В Україні обмежать усі міжміські та міжобласні перевезення
-
15:13Карантин в Україні: ТОП гаджетів для комфортної роботи вдома
-
13:26Як провести карантин з користю: 8 порад від Уляни Супрун
-
09:33Голос країни 10 сезон 9 випуск: як пройшли вокальні бої учасників
-
07:29Погода в Україні 16 березня: прогноз на сьогодні по містах
- 15 березня
-
21:55З'явилася онлайн-карта моніторингу коронавірусу в Україні
-
20:22Дівчина тижня: розкута зірка Instagram Коррі Йї, яка заводить мережу інтимними фото (18+)
-
18:50Земля бере перерву: як зараз виглядає спорожніла Європа (фото)
-
16:55Як і з чим носити чоловічі кросівки весною 2020: ТОП 15 модних ідей у фото
-
14:23Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 березня: весняний прогноз для знаків Зодіаку
-
11:23Музика хорошого ранку: плейлист ідеальних пісень гарного настрою
-
08:56Не лише бадьорить: учені розповіли, чому слід починати день з чашки чорного чаю
- 14 березня
-
21:24З такою я б заліг на карантин: роздягнена ведуча X-фактора показала, як проводити час
-
18:23Як правильно пройти перевірку безпеки в аеропорту, щоб не захворіти
-
13:45Вірусологи розповіли, як розпізнати коронавірус
-
10:55День українського добровольця: найкращі привітання і картинки
-
08:12Як робота вдома впливає на креативність
- 13 березня
-
20:41Україна закриває авіасполучення через коронавірус: громадяни не зможуть літати за кордон
-
17:20З'явилася онлайн-карта поширення коронавірусу
-
15:41Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують
-
12:20Де у Києві встановлені камери, які фіксують перевищення швидкості: карта
-
10:22Відео з літака Мілан – Київ не є приводом для паніки: фактчекінг слів Антона Гури
-
07:14Погода в Україні 13 березня: похолодання та дощі
Радіо Максимум › Новини › Лайфстайл ›