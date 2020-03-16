Карантин у Києві посилено: які заклади закривають, а що буде працювати далі

Міська влада Києва посилила обмеження через можливе поширення коронавірусу: у столиці України закриють усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок та банків.

Відповідне рішення "Про додаткові заходи запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19" ухвалили на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

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Від 17 березня всі столичні заклади торгівлі закриваються. "Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Ми повинні виграти час. Ми повинні зменшити шанси вірусу на розповсюдження столицею і Україною. Суворі та своєчасні заходи є вирішальними для стримування стрімкого поширення вірусу COVID-19 на території столиці", – наголосив мер Києва Віталій Кличко.

Які заклади закривають у Києві:

Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. При цьому вони зможуть приймати онлайн-замовлення на доставку їжі;

Закриваються торговельні центри – за винятком продуктових і господарських магазинів та аптек;

Призупиняється робота спортивних комплексів і залів, СПА-салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату-салонів тощо;

Призупиняється робота спортивних комплексів і залів, СПА-салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату-салонів тощо; Не будуть працювати розважальні заклади – нічні клуби, комп'ютерні клуби тощо.

Аптеки, продуктові крамниці, магазини з господарськими товарами, АЗС, банки та банкомати продовжать свою роботу.

Користування громадським транспортом у Києві поки що не обмежують, однак КМДА закликає киян не пересуватись містом без крайньої потреби. Наголошуємо, що всі маршрутки, тролейбуси та метро столиці дезінфікують кілька разів на день.

Столична влада закликала керівників підприємств, установ та організацій столиці максимально перевести персонал на режим віддаленої роботи із застосуванням електронних комунікаційних технологій.

Відзначимо, що з 12 березня в столиці України запровадили карантин у навчальних закладах, що діятиме попередньо до кінця березня, а також заборонили проведення культурних, спортивних та інших заходів за масової участі громадян. Це – превентивні заходи для запобігання коронавірусу, адже на сьогодні в Києві не зареєстровано випадків захворювання.

Київські лікарні вже отримали 5 тисяч швидких тестів для діагностування коронавірусу. Незабаром у медзаклади надійдуть ще 100 тисяч тестів.

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