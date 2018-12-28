Супрун розповіла, чи допоможе активоване вугілля від похмілля

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун дала поради ефективної боротьби з похміллям. Відповідний пост з'явився на сторінці глави МОЗ в соціальній мережі Facebook.

За словами чиновниці, активоване вугілля часто використовують при отруєнні, так як він здатний зв'язуватися з токсичними речовинами.

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Вугілля працює як своєрідна губка, яка швидко вбирає і зв'язує речовини, наприклад, ліки або токсини. Через це токсичні речовини не встигають всмоктатися в шлунково-кишковий тракт, а потім виводяться з організму природним шляхом, – написала Супрун.

Однак вугілля працює так не завжди. Зокрема, перешкодити алкоголю потрапити в кров воно не зможе, так як алкоголь дуже швидко всмоктується в шлунку, а саме вугілля його не абсорбує взагалі – отже, застосування цього препарату від похмілля неефективне.

Є невелике клінічне дослідження, що навпаки вказує на відсутність будь-якого ефекту. Учасники дослідження двічі вживали однакову дозу етанолу. Перед другим разом вони прийняли 24 таблетки (понад 2 блістера) активованого вугілля. Цікаво, що після вживання активованого вугілля, концентрація алкоголю в крові залишилась така сама як і без нього. Тобто по суті вживання вугілля нічого не змінює, – пояснила чиновниця

У той же час глава МОЗ перерахувала способи боротьби з похміллям, які дійсно "працюють". Так, Супрун радить:

Пити воду. Алкоголь має сечогінний ефект, тому поповнювати водний баланс необхідно. Пиття води допоможе уникнути дегідратації і потенційно зменшити кількість випитого алкоголю.

Алкоголь має сечогінний ефект, тому поповнювати водний баланс необхідно. Пиття води допоможе уникнути дегідратації і потенційно зменшити кількість випитого алкоголю. Не пити алкоголь на голодний шлунок. До слова, вуглеводна їжа може допомогти зменшити інтоксикацію організму. І справляється з цим краще, ніж білкова їжа.

До слова, вуглеводна їжа може допомогти зменшити інтоксикацію організму. І справляється з цим краще, ніж білкова їжа. Намагатися не змішувати алкоголь з газованими напоями, так як в поєднанні з ними алкоголь швидше всмоктується в кров, тому можна і швидше сп'яніти. За словами Супрун, краще поєднати алкоголь з фруктовими соками або водою.

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