Лікарі назвали шкідливі звички, яких варто позбутися до Нового року

У кожного з нас свої уявлення про здорову їжу. Хтось називає себе прихильником ЗСЖ, запиваючи бургер дієтичною колою, а хтось вважає, що переїдає, з'ївши три капустяних листи замість двох. Про те, які саме харчові звички йдуть нам на шкоду, розповіли дієтологи.

Що таке розлад харчової поведінки

Булімія, анорексія, компульсивний переїдання – кожен з цих термінів описує різні види харчових розладів. У результаті людина або поглинає величезну кількість їжі, або скорочує її обсяги до такої міри, що буквально морить себе голодом.

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Всі ми стикаємося зі стресами, і в ідеалі наша нервова система допомагає організму адаптуватися і вийти зі складної ситуації без втрат. Але у людей зі слабкою ЦНС великий ризик розвитку різних тривожних розладів, в тому числі і харчової поведінки.

У що виллється дисбаланс нервової системи, передбачити неможливо. Але напевно відомо, що якщо людина схильна до шкідливих харчових звичок, вона перебуває у "зоні ризику". І в критичній ситуації те, що було невинною примхою, може виявитися каталізатором серйозного харчового розладу.

Переїдання. Чому ми їмо більше, ніж треба? Причин тому безліч, але всі вони зводяться до одного – невідповідним умовам прийому їжі. Читання, телевізор, гаджети, якими захоплена людина під час їжі, відволікають увагу і "стирають" момент насичення.

Інший випадок – перекус замість повноцінного обіду. "Заморити черв'ячка" чимось, що перше попалося під руку, зручніше, ніж готувати. І на якийсь час це дає відчуття ситості. Але це почуття оманливе, адже організм не отримав необхідних поживних речовин. Це провокує появу необґрунтованих нападів голоду, які призводять до компульсивного переїдання.

Відмовтесь від трапези перед телевізором

Нерозбірливість у їжі. Їжа повинна заповнювати потреби організму, але на ділі часто виходить інакше. Після довгого робочого дня не залишилося сил готувати, значно простіше доїсти те, що вже є, або заїхати в фастфуд. Якщо це сталося разово, небезпеки для організму немає. Але коли подібне входить у звичку, ми підсаджуємось на незбалансоване харчування, перенасичене жирами та вуглеводами.

Неперевірені дієти. Більшість неперевірених дієт обіцяють "мінус багато кілограмів за три дні", і це перше, що повинно насторожувати. Худнути правильно і худнути швидко – це несумісні поняття.

Регулярне використання сумнівних дієт, а тим більше без консультації з дієтологом – серйозний ризик. Організм недоотримує поживні речовини, перебуває у значному стресі, відчуває гострий голод. Повернувшись до звичайного режиму харчування, людина починає їсти вдвічі більше, щоб надолужити згаяне. Настає довгий період переїдання, що повертає втрачені кілограми та збільшує ймовірність розвитку харчових розладів.

Відмовтесь від неперевірених дієт / Yale CampusPress

Як зробити шкідливі звички корисними?

Потрібно відразу зрозуміти, що любов до фастфуду або перекусу ні за яких умов не принесе вам користь. А ось зменшити їх шкоду можна. Досить визначитися з правилами і ретельно їх дотримуватися. Звичайно, доведеться докласти певних зусиль – але ж і звичка чистити зуби не з'явилася у нас сама собою. Зате результат вас точно порадує.

Переїдання

Щоб не переїдати, потрібно їсти осмислено. Відмовитися від читання або серіалу під час їжі складно, але можна. Ретельно пережовуйте їжу, не накладайте великі порції, контролюйте своє самопочуття та вставайте з-за столу з легким відчуттям голоду – мозку потрібен час, щоб отримати сигнал про наповнення шлунку.

Харчуйтеся рівномірно протягом дня, не пропускайте сніданок, обід або вечерю і тим більше не замінюйте їх круасаном або бургером. Слідкуйте, щоб ваш раціон був повноцінним: у ньому мають бути присутні повільні вуглеводи (крупи, овочі, бобові), білки (м'ясо і риба) і вітаміни. Якщо організм зможе поповнювати запас необхідних речовин протягом дня, йому і в голову не прийде будити вас посеред ночі і змушувати бігти до холодильника.

Нерозбірливість у їжі

Якщо ви не можете повністю відмовитися від їжі швидкого приготування, то віддайте перевагу ресторанам і кафе, де є можливість вживати якісні продукти і урізноманітнити меню салатами. Але в будь-якому випадку, зловживати гамбургерами і піцою не варто. Надлишок глутамату натрію, консервантів і жирів у них викликає звикання, а це значить, що відмовитися від булочки з кунжутом згодом буде значно складніше.

Фастфудом краще не зловживати

Дієти

Перш ніж спробувати дієту на собі, оцініть її збалансованість та проконсультуйтеся з дієтологом. Потрібно розуміти, що універсальних дієт немає і не може бути – те, що підходить 50-річному чоловікові, нашкодить організму 16-річної дівчини. Тому дієта повинна підбиратися індивідуально, і враховувати потреби і особливості кожної людини.

Якщо ви хочете вести здорове й активне життя, обов'язково проаналізуйте, які з харчових звичок допомагають вам цього досягти, а які заважають.

Є випадки, коли людина не може самостійно скласти програму збалансованого харчування або неспроможна впоратися з тягою до нездорової їжі. У цьому випадку не варто боротися поодинці – краще звернутися до фахівця, який допоможе вибрати правильну методику позбавлення від шкідливих звичок.

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