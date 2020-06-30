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Суцільні клопоти: названо автомобілі з найпроблемнішими двигунами

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Двигуни цих авто часто потребують дорогого ремонту - фото 1
Двигуни цих авто часто потребують дорогого ремонту

Експерти автомобільного видання Consumer Reports склали рейтинг автомобілів, у яких найчастіше виникає проблема прогару прокладки головки блоку циліндрів. Через це їх автовласники змушені проводити дорогий ремонт двигуна.

Лідерами серед найбільш примхливих двигунів стали відразу чотири моделі Subaru: Impreza 2006-2008 модельного року, легковий пікап Baja, а також Outback і Forester, що випускаються з 2001 по 2009 роки.

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Двигуни популярної 'Імпрези' виявилися не надто надійними - фото 413051
Двигуни популярної "Імпрези" виявилися не надто надійними

На цих автомобілях прогар прокладки ГБЦ найчастіше відбувається на пробігах Від 145 000 до 262 000 кілометрів. А оскільки ці моделі Subaru обладнані двигунами з двома головками блоку циліндрів і двома прокладками, то вартість ремонту мотора в їх випадку чимала.

Крім "Субару", у верхній частині антирейтингу розташувалися моделі BMW 3 серії, що зійшли з конвеєра з 2006 по 2007 роки. Несправність виникає на автомобілях при пробігу Від 145 000 до 222 000 км. Проблеми бувають і у кросоверів BMW X5, у яких прогар прокладки ГБЦ може статися на 95 000 - 108 000 кілометрах.

Прогар прокладки головки блоку циліндрів є поширеною проблемою у Chevrolet Cruze, Mazda MX-5, MINI Cooper / Clubman, що зійшли з конвеєра з 2008 по 2010 роки, а також седанів Infiniti M.

MINI Cooper теж потрапив до антирейтингу - фото 413052
MINI Cooper теж потрапив до антирейтингу

Найчастіше причиною цієї несправності стає перегрів мотора. Крім цього, прогар ГБЦ може статися через підпільний тюнинг двигуна, який не відповідає нормативам, що в результаті призводить до дорогого ремонту силового агрегату.

На початку червня американські експерти склали рейтинг автомобілів з найбільш ненадійними "автоматами" серед моделей 2001-2015 років випуску. Найбільш проблемними фахівці визнали варіатори компанії Nissan, а швидше за все проблеми виникали на Ford Focus третього покоління.

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Джерело: Consumer Reports
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