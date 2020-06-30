Суцільні клопоти: названо автомобілі з найпроблемнішими двигунами

Експерти автомобільного видання Consumer Reports склали рейтинг автомобілів, у яких найчастіше виникає проблема прогару прокладки головки блоку циліндрів. Через це їх автовласники змушені проводити дорогий ремонт двигуна.

Лідерами серед найбільш примхливих двигунів стали відразу чотири моделі Subaru: Impreza 2006-2008 модельного року, легковий пікап Baja, а також Outback і Forester, що випускаються з 2001 по 2009 роки.

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Двигуни популярної "Імпрези" виявилися не надто надійними

На цих автомобілях прогар прокладки ГБЦ найчастіше відбувається на пробігах Від 145 000 до 262 000 кілометрів. А оскільки ці моделі Subaru обладнані двигунами з двома головками блоку циліндрів і двома прокладками, то вартість ремонту мотора в їх випадку чимала.

Крім "Субару", у верхній частині антирейтингу розташувалися моделі BMW 3 серії, що зійшли з конвеєра з 2006 по 2007 роки. Несправність виникає на автомобілях при пробігу Від 145 000 до 222 000 км. Проблеми бувають і у кросоверів BMW X5, у яких прогар прокладки ГБЦ може статися на 95 000 - 108 000 кілометрах.

Прогар прокладки головки блоку циліндрів є поширеною проблемою у Chevrolet Cruze, Mazda MX-5, MINI Cooper / Clubman, що зійшли з конвеєра з 2008 по 2010 роки, а також седанів Infiniti M.

MINI Cooper теж потрапив до антирейтингу

Найчастіше причиною цієї несправності стає перегрів мотора. Крім цього, прогар ГБЦ може статися через підпільний тюнинг двигуна, який не відповідає нормативам, що в результаті призводить до дорогого ремонту силового агрегату.

На початку червня американські експерти склали рейтинг автомобілів з найбільш ненадійними "автоматами" серед моделей 2001-2015 років випуску. Найбільш проблемними фахівці визнали варіатори компанії Nissan, а швидше за все проблеми виникали на Ford Focus третього покоління.

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