Електромобілі Tesla назвали найнеякіснішими

Рейтинг автомобільних компаній за якістю нових машин був складений експертами аналітичної компанії J.D. Power. У списку лідирує Dodge, а на останньому місці опинилася Tesla.

Рейтинг якості авто склали на основі кількості скарг на 100 автомобілів. Фахівці опитали майже 1,3 тисячі власників електромобілів в 35 американських штатах.

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Tesla вперше потрапила до списку. На думку експертів з J.D. Power, компанія випускає найбільш неякісні машини. Так, на сотню зібраних електрокарів припадає 250 скарг. Однак, в J.D. Power підкреслили, що ця інформація неофіційна, оскільки в 15 штатах США Tesla не дозволяє опитувати своїх клієнтів.

Проте, з'ясувалося, що найчастіше власники електрокарів компанії Ілона Маска скаржаться на зазори між кузовними панелями, забарвлення і скрип пластика в салоні. Через ці та інші нарікання Tesla в рейтингу опинилася на останньому місці: 250-му.

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