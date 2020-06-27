Новий Ford F-150 нашпигований "пасхалками": що виявили оглядачі

У новому Ford F-150 виявили кілька "пасхалок", які безпосередньо пов'язані з країною походження бренду. Найочевидніша з них – стилізоване зображення американського прапора на торці передньої панелі, яке видно відразу після відкриття дверей.

Прапор Сполучених Штатів Америки нанесено на декоративну окантовку дефлекторів вентиляції з кожного боку передньої панелі. Його легко впізнати по 13 смугах, що символізує британські колонії, які у 1776 році оголосили про свою незалежність від Королівства Великобританія і стали першими штатами новоствореної держави. Судячи з усього, так будуть декоровані всі версії F-150, а ось інші "пасхалки" можна буде побачити тільки на машинах з певним обладнанням.

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Для нової модифікації XLT Sport приберегли обшивку дверей з картою Детройта. Зображення вигравірувано лазером і воно показує, яким бачив місто Огастус Б. Вудворд, верховний суддя Території Мічигану, який зіграв ключову роль в реконструкції майбутнього "Міста моторів" після руйнівної пожежі 1805 року.

А на власників версії King Ranch чекає інший сюрприз: на металізовану рамку центрально дисплея знову ж лазером нанесено зображення каретного двору найбільшого ранчо Америки – техаського King Ranch.

Зазначимо, що пікап Ford F-150 чотирнадцятого покоління дебютував 26 червня. Від попередника новинка відрізняється дещо підкорегованим дизайном і наявністю в гамі повноцінного гібрида. Модифікація з силовою установкою PowerBoost Full Hybrid – це мотор V6 3.5 EcoBoost з двома турбокомпресорами і 35-кіловатний електромотор – на одному баку може проїхати 1126 кілометрів.

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