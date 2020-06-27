Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Новий Ford F-150 нашпигований "пасхалками": що виявили оглядачі

  • 32
Оновлений Ford F-150 отримав кілька "пасхалок" - фото 1
Оновлений Ford F-150 отримав кілька "пасхалок"

У новому Ford F-150 виявили кілька "пасхалок", які безпосередньо пов'язані з країною походження бренду. Найочевидніша з них – стилізоване зображення американського прапора на торці передньої панелі, яке видно відразу після відкриття дверей.

Прапор Сполучених Штатів Америки нанесено на декоративну окантовку дефлекторів вентиляції з кожного боку передньої панелі. Його легко впізнати по 13 смугах, що символізує британські колонії, які у 1776 році оголосили про свою незалежність від Королівства Великобританія і стали першими штатами новоствореної держави. Судячи з усього, так будуть декоровані всі версії F-150, а ось інші "пасхалки" можна буде побачити тільки на машинах з певним обладнанням.

Це цікаво: Переможець по життю: новенький Lamborghini розбили за пів години після покупки

Новий Ford F-150 нашпигований 'пасхалками': що виявили оглядачі - фото 412661

Для нової модифікації XLT Sport приберегли обшивку дверей з картою Детройта. Зображення вигравірувано лазером і воно показує, яким бачив місто Огастус Б. Вудворд, верховний суддя Території Мічигану, який зіграв ключову роль в реконструкції майбутнього "Міста моторів" після руйнівної пожежі 1805 року.

Новий Ford F-150 нашпигований 'пасхалками': що виявили оглядачі - фото 412662

А на власників версії King Ranch чекає інший сюрприз: на металізовану рамку центрально дисплея знову ж лазером нанесено зображення каретного двору найбільшого ранчо Америки – техаського King Ranch.

Новий Ford F-150 нашпигований 'пасхалками': що виявили оглядачі - фото 412660

Зазначимо, що пікап Ford F-150 чотирнадцятого покоління дебютував 26 червня. Від попередника новинка відрізняється дещо підкорегованим дизайном і наявністю в гамі повноцінного гібрида. Модифікація з силовою установкою PowerBoost Full Hybrid – це мотор V6 3.5 EcoBoost з двома турбокомпресорами і 35-кіловатний електромотор – на одному баку може проїхати 1126 кілометрів.

Читайте також: Український водій оригінально замаскував номер авто від камер автофіксації: фотофакт

Джерело: Motor
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8662
Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу
  • 25 червня, 16:21
  • 425
Вирубка лісів – не основна причина паводків у Карпатах: і ось чому
  • 24 червня, 16:23
  • 1274
Загрузка...
Новини