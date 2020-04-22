Створено акумулятор, завдяки якому електрокари зможуть їхати до 2000 км на одному заряді

Австралійська компанія Brighsun New Energy заявила про готовність почати промислові випробування літій-сірчаних акумуляторів, розробка яких велася останні вісім років. Вони дозволять електрокарам долати до 2000 кілометрів на одну заряді.

Щільність зберігання енергії в таких батареях перевищує стандарти літій-іонних джерел струму у п'ять-вісім разів, що в перспективі дозволить створити електромобілі, які можуть долати на одному заряді шалені дистанції.

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Літій-сірчаний акумулятор – джерело струму, в якому міститься сірка і вуглець, катод відділений від електроліту спеціальною мембраною. Одним з головних недоліків таких батарей до останнього часу було утворення в процесі роботи полісульфідів літію – розчиняючись в електроліті, вони негативно впливали на загальні характеристики батарей. У Brighsun знайшли можливість запобігти утворенню полісульфіду на сірчаному катоді й ефективно придушити зростання літію на аноді.

Новий акумулятор суттєво наростить автономність електромобілів

За попередніми підрахунками, щільність зберігання енергії в тестових зразках складе тисячу ват-годин на кілограм. Незалежні дослідження показали, що батарея Brighsun зберігає 91 відсоток початкової місткості після 1700 циклів перезарядки струмом 2C (повна зарядка / розрядка за 30 хвилин) і 74 відсотки після 1000 циклів при струмі 5C (повна зарядка / розрядка за 12,5 хвилини). Після активації катода струмом 1С щільність зберігання енергії в акумуляторі – 2103,8 ват-години на кілограм.

Торік співробітники чиказького кампусу Іллінойського університету показали перший робочий прототип літій-діоксид вуглецевого акумулятора. Вони змінили склад електроліту – до диметилсульфоксиду, який добре проводить іони, додали нанолуску дисульфіду молібдену – і запустив оборотний електрохімічний цикл, що повністю нейтралізує CO₂, що впливає на кількість циклів перезарядки. Щільність зберігання енергії такої батареї становить 1876 ват-годин на кілограм маси, що в сім разів більше, ніж можуть запропонувати нинішні літій-іонні акумулятори.

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