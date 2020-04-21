Ferrari розігнали до шаленої швидкості на спорожнілому автобані: відео

Водій LaFerrari, скориставшись практично порожнім автобаном в Німеччині, розігнав свій суперкар до позамежної швидкості. Дивіться на відео, як все було.

Ferrari LaFerrari з'явився сім років тому. У своєму арсеналі суперкар мав 6,3-літровий V12 потужністю 789 кінських сил, а в поєднанні з гібридною системою підсумкова потужність сягала 950 к.с. Потужна силова установка могла розігнати італійське авто до 100 км/год менш ніж за 3 секунди.

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І власник розкішного автомобіля вирішив випробувати його на максимум під час карантину, оскільки дороги вільні від інших машин. Відчайдух показав на відео, як LaFerrari розганяється до 372 км/год на німецькому автобані.

Ролик починається з виїзду на автобан, коли водій натискає на педаль газу до упору і LaFerrari під дикий вереск починає стрімко розганятися. Після того, як автомат перемикається на сьому передачу на позначці у 330 км/год, динаміка розгону починає поступово знижуватися. Повільно швидкість Ferrari повзе вгору, долаючи заявлену максимальну швидкість автомобіля у 349 км/год. Проте автолюбителю цього було мало, і він продовжив прискорюватися до 360 км/год поки не досягає максимуму у 372 км/год.

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