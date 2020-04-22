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Ілон Маск розповів, якою буде серійна версія електричного пікапа Cybertruck

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Ілон Маск розповів, якою буде серійна версія електричного пікапа Cybertruck - фото 1

Глава компанії Tesla Ілон Маск розповів про зміни, які чекають серійну версію пікапа Cybertruck в порівнянні з прототипом, представленим минулого року. Машина збереже свою аеродинаміку, але стане меншою і почне влазити в середньостатистичний американський гараж. А ще вона зможе плавати.

Так, зробити пікап Cybertruck меншим Маск обіцяв ще минулого року. Тоді з'ясувалося, що машина не вміщається в стандартний американський гараж.

І ще: Ілон Маск розсекретив призначення камери в салоні Tesla Model 3

Ілон Маск розповів, якою буде серійна версія електричного пікапа Cybertruck - фото 399396

"Розмір автомобіля зменшиться на 3%, центральна лінія стане більш горизонтальною, висота нижньої частини вікна знизиться", – назвав основні нововведення Маск, характеризуючи серійну версію.

Ще про одну нову функцію електропікапа Маск розповів користувачам Twitter. У відповідь на питання мисливця і рибалки, чи можна буде перетинати на Cybertruck річки, Маск сміливо заявив: "Так. І навіть трохи проплисти".

Також глава компанії підтвердив, що у пікапа буде такий же тепловий насос, як у новинки цього року, Model Y. Він дозволить обігрівачам знизити споживання електроенергії, а це позитивно відіб'ється на запасі ходу машини.

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Джерело: inverse
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