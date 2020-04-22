Ілон Маск розповів, якою буде серійна версія електричного пікапа Cybertruck

Глава компанії Tesla Ілон Маск розповів про зміни, які чекають серійну версію пікапа Cybertruck в порівнянні з прототипом, представленим минулого року. Машина збереже свою аеродинаміку, але стане меншою і почне влазити в середньостатистичний американський гараж. А ще вона зможе плавати.

Так, зробити пікап Cybertruck меншим Маск обіцяв ще минулого року. Тоді з'ясувалося, що машина не вміщається в стандартний американський гараж.

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"Розмір автомобіля зменшиться на 3%, центральна лінія стане більш горизонтальною, висота нижньої частини вікна знизиться", – назвав основні нововведення Маск, характеризуючи серійну версію.

Ще про одну нову функцію електропікапа Маск розповів користувачам Twitter. У відповідь на питання мисливця і рибалки, чи можна буде перетинати на Cybertruck річки, Маск сміливо заявив: "Так. І навіть трохи проплисти".

Також глава компанії підтвердив, що у пікапа буде такий же тепловий насос, як у новинки цього року, Model Y. Він дозволить обігрівачам знизити споживання електроенергії, а це позитивно відіб'ється на запасі ходу машини.

Have you thought about CT's wading depth? I hunt and fish and sometimes need to cross streams. Can I do it without damaging the truck? — batflyer (@batflyer) April 20, 2020

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