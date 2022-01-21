Стрілку годинника Судного дня залишили на місці: скільки залишилося до кінця світу

Стрілки символічного годинника Судного дня залишилися на позначці 100 секунд до ядерної півночі. Це означає загибель людства у глобальній катастрофі.

Як йдеться на сайті організації вчених-атомників Bulletin of the Atomic Scientists, Україна залишається потенційною гарячою точкою, а розгортання російських військ на кордоні посилює повсякденне напруження. Проте не лише це впливає на світову безпеку.

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"Якщо не стримати ці зусилля, вони можуть стати початком нових небезпечних перегонів ядерних озброєнь. Інші ядерні побоювання, у тому числі необмежена ядерна та ракетна експансія Північної Кореї та (поки що) безуспішні спроби відродити ядерну угоду з Іраном, посилюють небезпеку, що зростає. Україна залишається гарячою точкою, а розгортання російських військ на кордоні з Україною посилює повсякденне напруження", – зазначили в організації.

Зазначається також, що відносини США з Росією та Китаєм залишаються напруженими, і при цьому всі три країни роблять низку зусиль з ядерної модернізації та розширення, а також розробці гіперзвукових ракет та протисупутникової зброї.

"Минулорічна зміна керівництва в США вселила надію на те, що те, що здавалося глобальною гонкою до катастрофи, може бути зупинено і – при відновленні участі США – навіть звернене назад. Проте, однієї лише зміни керівництва США виявилося замало, щоб навернути назад негативні тенденції у галузі міжнародної безпеки, які давно формувалися та зберігалися на горизонті загроз у 2021 році", – йдеться у повідомленні.

Годинник Судного дня вперше був запущений на обкладинці "Бюлетеня" 1947 року. Час, що залишився до півночі, символізує напруженість міжнародної обстановки, північ означає момент ядерного катаклізму. За 70-річну історію проєкту стрілки годинника змінювали своє становище понад 20 разів. Ближче до півночі вони були з 1953 по 1960 роки, коли США та СРСР вели активні випробування водневих бомб. Найспокійнішим часом були роки після закінчення холодної війни – стрілки переводили до 23.43.

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