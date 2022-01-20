Не ефективні: У ВООЗ закликали послабити обмеження на міжнародні поїздки

Цілком імовірно, що подорожі по всьому світу стануть доступнішими. Принаймні цьому можуть посприяти нові рекомендації ВООЗ.

Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайної ситуації, до якого входять 18 експертів та 12 радників, випустив нові рекомендації. У них йдеться про пропозицію скасувати або послабити обмеження на міжнародні поїздки.

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"Недієвість обмежень, запроваджених після виявлення "омікрону", демонструє неефективність таких заходів", – наголосили у ВООЗ. При цьому вони продовжують "сприяти економічному та соціальному стресу, який переживає країни".

У ВООЗ також заявили, що вимоги до пасажирів носити маски, проходити тестування, вакцинуватися та ізолюватися після прибуття в іншу країну "мають бути засновані на оцінці ризику". А також вони не повинні створювати "фінансового навантаження" для мандрівників.

Через несправедливий розподіл вакцин проти коронавірусу комітет ВООЗ також рекомендував при міжнародних поїздках "не вимагати доказів вакцинації" як "єдиний засіб або умови" для в'їзду в країну. Крім того, комітет виступив за визнання країнами всіх вакцин, схвалених ВООЗ для екстреного застосування, зокрема й "у контексті міжнародних поїздок".

Звичайно ж, це лише рекомендації ВООЗ. Кожна країна прийматиме власне рішення. Тож ми закликаємо перед подорожами уважно вивчати умови, за яких ви зможете перетнути кордон тієї чи іншої країни. І нехай коронавірус не стане на заваді вивченню світу.

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