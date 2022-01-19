У Великій Британії тестуватимуть 4-денний робочий тиждень

Усе більше країн починають тестувати 4-денний робочий тиждень. Не стала винятком і Велика Британія. У червні 2022 року вона запускає пілотну програму під кураторством організації 4 Day Week Global. Вона триватиме пів року.

Участь у цій програмі уже підтвердили 30 компаній, пише Bloomberg. Їхні співробітники тестуватимуть на собі ефект 4-денного робочого тижня.

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Робочий тиждень будуватиметься за моделлю 100 / 80 / 100 – 100% зарплати за 80% робочого часу за умови 100-відсоткової продуктивності праці. Під час тестування співробітникам компаній-учасниць дозволять працювати 32 години на тиждень замість 40!

Організатори експерименту стверджують, що перехід на чотириденний робочий тиждень підвищує мотивацію співробітників та покращує їх психологічний стан. Також вони зазначили, що після нововведення продуктивність праці, наприклад, у японському офісі Microsoft зросла на 40%.

Раніше такі дослідження проводилися в Ісландії. Чотириденний робочий тиждень дозволив людям знизити рівень стресу, а також побудувати баланс між роботою й особистим життям.

Нам залишається лише мріяти, коли в Україні запустять щось подібне. Поки ж можемо лише слідкувати за досвідом наших колег по всьому світу. А як ви ставитеся до 4-денного робочого тижня зі збереженням звичної заробітної плати?

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