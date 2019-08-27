Справжня епідемія: британські вчені розповіли, скільки дітей залежні від смартфонів

Дослідження британських вчених показало, що залежність дітей від смартфонів досягла пропорції епідемії. 90% представників підростаючого покоління недосипають і не займаються спортом, і все це через їхню захопленість гаджетами.

90% сучасних дітей елементарно не висипаються або не займаються спортом на достатньому для їх здоров'я рівні через те, що вони буквально "приклеїлися" до екранів смартфонів, планшетів і комп'ютерів.

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Уже давно помічено, що діти, які проводять багато годин зі своїми смартфонами та комп'ютерами, вкрай мало рухаються. Нещодавно наука остаточно довела, що всі ці девайси випромінюють характерне синє освітлення від екрана, яке порушує добові цикли сну.

Тепер же британські вчені простежили за рівнем фізичної активності, кількістю часу зі смартфонами та планшетами в руках, а також за якістю сну великої групи підлітків (14 років), за якими спостерігали понад рік.

Діти не висипаються через зловживання смартфонами

Результати цього дослідження виявилися вельми невтішними. Тільки 9,7% підлітків, які взяли участь у дослідженні, виконували три основні рекомендації за кількістю часу з електронними девайсами (менш як двох годин на день), фізичних навантажень і здорового сну.

Понад 70% підлітків проводили понад дві години біля екранів щодня. Нарешті, трохи більше, ніж 10% дітей не отримували 8 годин сну в ті дні, коли вони навчалися в школах, а отже, вони були під час навчання невиспаними.

Лише 40,5% відповідали рекомендаціям лікарів за рівнем фізичних навантажень. Відзначимо, що низька рухливість та поганий сон пов'язані з депресивними симптомами. Також доведено, що діти, котрі не висипаються, вчаться значно гірше за інших.

На жаль, якихось радикальних методів зміни ситуації, що склалася вчені запропонувати не можуть, адже позбавлення сучасного підлітка права на користування смартфоном або комп'ютером може спровокувати важкі наслідки для його психіки.

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