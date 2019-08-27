На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Кохання викликає залежність: науковці порівняли почуття з тягою до спиртного
-
- 14
Кохання має дуже багато спільного зі зловживанням наркотиками, такими як кокаїн, опіоїди, алкоголь, марихуана тощо. До таких висновків прийшла команда американських вчених, котрі проаналізували відповідні дослідження за останні 10 років.
Що ж допомогло вченим порівняти кохання з залежністю від алкоголю або наркотиків?
І ще: Як на людей впливають фейкові новини: цікаве дослідження
За допомогою МРТ вдалося встановити, що сильні романтичні почуття зачіпають ті ж ділянки мозку, які активуються під час нарко- або поведінкових залежностей, – сказано в статті.
Закохані, як і всі залежні, зосереджені на своїх коханих і відчувають прилив захвату, коли бачать їх або думають про об'єкт зацікавленості. У міру вибудовування стосунків людина намагається спілкуватися з коханою все частіше і частіше, тобто збільшує "дозу".
Якщо кохання взаємне, а стосунки не токсичні, то така залежність впливає на людей позитивно. Але коли пристрасть нерозділена – все стає значно гірше. Знехтуваний чоловік поводиться так само, як наркозалежні або алкозалежні – йде на крайні заходи, здійснює принизливі та небезпечні дії, щоб завоювати людину, до котрої має певні романтичні почуття.
З іншого боку, кохання не руйнує організм так сильно, як психоактивні речовини. Вчені навіть рекомендують тим, хто бореться з наркотичною й алкозалежністю замінити їх на закоханість, щоб було легше перейти, залучивши, по суті, ті ж механізми.
Що стосується позбавлення від любовної залежності, дослідники рекомендують перевірений метод – видалити всі нагадування про об'єкт пристрасті, позбавиться від фотографій, листівок, подарунків, уникати "своїх" місць і т. ж. Якщо постійно дивитися на ці речі, то мозок підтримує процеси, пов'язані з почуттям закоханості, і не дає спокійно "зіскочити" з неї.
Читайте також: Як знизити шкоду від смартфонів: поради експертів
-
20:20Що треба їсти під час запального процесу
-
20:12Як на жіноче здоров'я впливає небажана вагітність
-
19:52Укрпошта випустила патріотичні марки, присвячені вишиванкам
-
19:42Справжня епідемія: британські вчені розповіли, скільки дітей залежні від смартфонів
-
19:23Як очистити пательню без хімічних засобів: абсолютна чистота
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:13Чи зумів Samsung Galaxy Note10 + побити iPhone XS Max в тесті на міцність: ефектне відео
-
18:53Time назвав найкращі місця світу для мандрівників
-
18:42Кохання викликає залежність: науковці порівняли почуття з тягою до спиртного
-
18:31Hyundai показала електросамокат, який вам однозначно сподобається
-
18:20Дженніфер Лопес знялася у пікантній сукні для глянцю
-
18:15Гороскоп на 28 серпня 2019: на Левів та Раків чекає переможний вечір
-
17:55Цікаві мінісеріали на один вечір
-
17:40Шість популярних країн, в яких вас можуть посадити за ґрати через користування інтернетом
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:21Дівчина гіпнотично танцює бровами під музику (відео)
-
17:12Як на людей впливають фейкові новини: цікаве дослідження
-
16:53Список продуктів, на яких не варто економити
-
16:42Напередодні анонсу китайці повністю розсекретили Redmi Note 8 Pro
-
16:21Фото акторів з фільму Бетховен тоді і зараз
-
16:13У мережі з'явилося нове зображення Mercedes-Benz GLE Coupe
-
15:51Alyona Alyona номінували на міжнародну премію
-
15:47Привітання з Днем ангела Марії: вірші, проза й смс на іменини
-
15:41На iPhone з'явився неофіційний нічний режим зйомки
-
15:29Сексуальна Хайді Клум показала розкішний бюст: фото
-
18:53Time назвав найкращі місця світу для мандрівників
-
16:21Фото акторів з фільму Бетховен тоді і зараз
-
14:10ТЕСТ: Вгадай фільм за дивним пошуковим запитом користувачів
-
12:15Чоловіча мода 90-х: український блогер розповів, як стильно носити ретроодяг
-
07:19Погода в Україні 27 серпня: спека у розпалі
- 26 серпня
-
21:55Як роздягнути дівчину так, щоб ваша ніч стала для неї незабутньою
-
19:255 порад, які допоможуть лідерам прийняти правильне рішення
-
15:42Названо недорогі п'ятизіркові готелі: ціни вас однозначно вразять
-
12:13Найкрутіші нові серіали літа 2019, які ви могли пропустити
-
10:16Рок музика серпня: плейлист нових не попсових пісень
-
07:31Смачнющі англійські бутерброди на сніданок: рецепт
-
00:17Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 1 випуск шоу
- 25 серпня
-
21:55Pornhub назвав футболістів, яких найчастіше шукають в порно
-
19:45Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+)
-
16:32Смажити шашлики топлес – погана традиція: Супрун розповіла, як правильно готувати м'ясо
-
14:11Моделі 90-х: як змінилася пекуча американка Моллі Сімс (18+)
-
10:45Лікарі розповіли про найважливіший вітамін для очей
-
08:36Погода в Україні 25 серпня: спека та періодичні грози
- 24 серпня
-
21:23Коли тебе всі забули: хейтери жорстко пройшлися по Олі Поляковій
-
18:18Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили
-
16:21Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію
-
14:20Як українські зірки привітали Україну з Днем Незалежності: ФОТО
-
12:20Найкраща музика нашої Незалежності: добірка з 2010-2019
-
10:20ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?
-
09:30Хода Гідності у Києві: повне відео урочистостей на День Незалежності