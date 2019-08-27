Кохання викликає залежність: науковці порівняли почуття з тягою до спиртного

Іноді ця залежність позитивна, а іноді – НІ

Кохання має дуже багато спільного зі зловживанням наркотиками, такими як кокаїн, опіоїди, алкоголь, марихуана тощо. До таких висновків прийшла команда американських вчених, котрі проаналізували відповідні дослідження за останні 10 років.

Що ж допомогло вченим порівняти кохання з залежністю від алкоголю або наркотиків?

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За допомогою МРТ вдалося встановити, що сильні романтичні почуття зачіпають ті ж ділянки мозку, які активуються під час нарко- або поведінкових залежностей, – сказано в статті.

Закохані, як і всі залежні, зосереджені на своїх коханих і відчувають прилив захвату, коли бачать їх або думають про об'єкт зацікавленості. У міру вибудовування стосунків людина намагається спілкуватися з коханою все частіше і частіше, тобто збільшує "дозу".

Закоханість можна порівняти з наркотичною залежністю

Якщо кохання взаємне, а стосунки не токсичні, то така залежність впливає на людей позитивно. Але коли пристрасть нерозділена – все стає значно гірше. Знехтуваний чоловік поводиться так само, як наркозалежні або алкозалежні – йде на крайні заходи, здійснює принизливі та небезпечні дії, щоб завоювати людину, до котрої має певні романтичні почуття.

З іншого боку, кохання не руйнує організм так сильно, як психоактивні речовини. Вчені навіть рекомендують тим, хто бореться з наркотичною й алкозалежністю замінити їх на закоханість, щоб було легше перейти, залучивши, по суті, ті ж механізми.

Що стосується позбавлення від любовної залежності, дослідники рекомендують перевірений метод – видалити всі нагадування про об'єкт пристрасті, позбавиться від фотографій, листівок, подарунків, уникати "своїх" місць і т. ж. Якщо постійно дивитися на ці речі, то мозок підтримує процеси, пов'язані з почуттям закоханості, і не дає спокійно "зіскочити" з неї.

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