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війна

Стінг підтримав Україну та заспівав пісню, яку не виконував багато років

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Стінг виконав пісню Russians, яку не співав уже давно - фото 1
Стінг виконав пісню Russians, яку не співав уже давно

Співак Стінг вирішив долучитися до своїх колег по цеху, які раніше підтримали Україну у непростому протистоянні Росії. Він виклав відео, на якому співає пісню, яку не виконував дуже багато років.

Стінг закликав своїх фанатів підтримати Україну та допомогти їй побороти вороже військо.

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Я дуже рідко виконував цю пісню за останні роки, тому що я ніколи не думав, що вона знову буде актуальною, – зізнається співак.

Стінг виконав пісню "Russians", яка входить до альбому The Dream of the Blue Turtles. Платівка співака побачила світ ще у 1985 році.

Стінг додав, що у світлі кривавого та хибного рішення однієї людини вдертися на територію мирного сусіда, ця пісня знову набула своєї важливості. Композиція – заклик до загальнолюдської людяності.

Для сміливих українців, котрі борються проти цієї жорстокої тиранії, а також для багатьох росіян, які протестують проти цього неподобства, попри загрозу арешту та ув'язнення. Припиніть війну, – наголосив він.

Підписники Стінга з усього світу надзвичайно вдячні йому за підтримку України. Вони додають, що кожне його слово зараз дуже важливе та надихає на те, що рано чи пізно все буде добре.

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