Зірка "Сяйва" Джек Ніколсон підтримав Україну в новому відео

Голлівудський актор Джек Ніколсон зняв незвичайне відео у підтримку Україні. Хоч запис і можна трактувати по-різному, але зрозуміло одне: зараз майже весь світ на боці українців.

84-річний американський актор та режисер Джек Ніколсон не залишився осторонь новин про вторгнення російських окупантів на територію України. Він опублікував незвичайний ролик на своєму профілі у ТікТок, за яким стежать майже 300 тисяч осіб, пише Радіо MAXIMUM.

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І поки ви дивуєтесь, що Ніколсон теж сидить у ТікТоці, де знімає доволі оригінальний контент, зрозумілий далеко не всім, саме відео на підтримку України стало одним із найпопулярніших. На записі можна побачити, як актор помічає на землі камінь з українським стягом, бережно його підіймає, здуває бруд та пригортає до себе. "Ми зараз всі разом з народом України", – відзначив Ніколсон.

Також актор додав в опис посилання на благодійний збір коштів для України, який організувала зірка Міла Куніс з чоловіком Ештоном Кутчером.

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