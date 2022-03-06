Святослав Вакарчук долучився до лав львівської тероборони

Українські зірки шоубізнесу продовжують долучатися до лав територіальної оборони. Нещодавно це зробив фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

На своїй сторінці у фейсбуці про це повідомив начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко.

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Офіцер запасу, почесний громадянин міста Львова, музикант і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук став у бойовий стрій захисників України!, – наголосив він.

Олександр Тіщенко додав, що відсьогодні виконавець починає виконувати свій військовий обов'язок у складі територіальної оборони Львівщини.

Бажаємо йому солдатського щастя! Перемога буде за нами! Слава Україні, – додав він.

Раніше Святослав Вакарчук записав звернення з головної площі міста Харків, розбомбленої внаслідок ракетного удару зі сторони Росії. Він наголосив, що вороги можуть кидати бомби на наші площі, але вони ніколи не розбомблять нашу свободу.

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