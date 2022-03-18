Як пережити кризу та зберегти спокій: дієві поради для кожного

Воєнний стан через вторгнення російських окупантів в нашу країну змусив багатьох українців відчувати паніку та агресію. Тому розповідаємо, як впоратись з цими емоціями та зберігати холодний розум.

У період війни і фізичний, і психологічний стан людей потребує уваги. Якщо потурбуватись про свій організм вдається не завжди за різних обставин, то моральне самопочуття можна покращити самотужки. У ДСНС розповіли, як самим пережити кризу та зберегти спокій, а також як допомогти з цим іншим людям.

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Як вгамувати агресію:

Спробуйте звести паніку до мінімуму

Дозвольте випустити емоції

Візьміться або дайте роботу, пов’язану з високим фізичним навантаженням;

Проявляйте доброзичливість.

Як допомогти собі та іншим при панічній атаці:

Потрібно сісти, опустити голову та впертися ногами в підлогу;

Важливо зосередитись на диханні та дихати повільно, вдих через ніс, видих через рот;

Переведіть увагу! Озвучте, що бачите та чуєте навколо.

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