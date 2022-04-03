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Як визначити, що ви справляєтесь з ситуацією: 5 ознак
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Вторгнення російських окупантів змусило українців забути про нормальне життя. Тому дуже складно передбачити, як ця війна вплине на кожного з нас. Але дуже важливо в цей час ефективно діяти та мислити, щоб вижити.
На жаль, під час війни дуже складно будувати серйозні плани та підтримувати свій моральний і фізичний стан на хорошому рівні. Тому експерти з Психологічної підтримки назвали кілька ознак того, що ви справляєтесь з усім та будуєте ефективні стратегії подолання.
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Як перевірити, чи ви впораєтесь з найгіршими життєвими ситуаціями:
- Результативно робите все, що необхідно. Приміром, знаходите їжу, помешкання, транспорт, турбуєтесь про власне здоров'я.
- Відновлюєте традиції та щоденні ритуали. Знову займаєтесь улюбленими справами та цікавитесь ще чимось, окрім новин про перебіг війни.
- Зберігаєте здатність відчувати тепло та розумієте важливість контактів з близькими. Дозволяєте собі сміятись, обійматись та цінувати людей.
- Не дозволяєте емоціям вас контролювати. Гнів, страх, паніка, сум є цілком нормальними емоціями, які виникають під час війни, тому потрібно вміти їх переживати, а не керуватись ними.
- Не звинувачуєте себе, якщо плани чи дії не принесли бажаних результатів. Важливо зберігати позитивне уявлення про те, ким ми є та за що боремось.
Якщо це те, в чому ми перебуваємо зараз – у нас все гаразд. І, коли війна закінчиться, ми вийдемо назовні – можливо, зі шрамами, – але не з ранами, що кровоточать, – наголошують психологи.
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