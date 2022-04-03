Як визначити, що ви справляєтесь з ситуацією: 5 ознак

Вторгнення російських окупантів змусило українців забути про нормальне життя. Тому дуже складно передбачити, як ця війна вплине на кожного з нас. Але дуже важливо в цей час ефективно діяти та мислити, щоб вижити.

На жаль, під час війни дуже складно будувати серйозні плани та підтримувати свій моральний і фізичний стан на хорошому рівні. Тому експерти з Психологічної підтримки назвали кілька ознак того, що ви справляєтесь з усім та будуєте ефективні стратегії подолання.

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Як перевірити, чи ви впораєтесь з найгіршими життєвими ситуаціями:

Результативно робите все, що необхідно. Приміром, знаходите їжу, помешкання, транспорт, турбуєтесь про власне здоров'я. Відновлюєте традиції та щоденні ритуали. Знову займаєтесь улюбленими справами та цікавитесь ще чимось, окрім новин про перебіг війни. Зберігаєте здатність відчувати тепло та розумієте важливість контактів з близькими. Дозволяєте собі сміятись, обійматись та цінувати людей. Не дозволяєте емоціям вас контролювати. Гнів, страх, паніка, сум є цілком нормальними емоціями, які виникають під час війни, тому потрібно вміти їх переживати, а не керуватись ними. Не звинувачуєте себе, якщо плани чи дії не принесли бажаних результатів. Важливо зберігати позитивне уявлення про те, ким ми є та за що боремось.

Якщо це те, в чому ми перебуваємо зараз – у нас все гаразд. І, коли війна закінчиться, ми вийдемо назовні – можливо, зі шрамами, – але не з ранами, що кровоточать, – наголошують психологи.

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