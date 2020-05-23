Стали відомі особливості майбутнього Xiaomi Mi Band 5: він вам сподобається

Mi Band 5 стане ще крутішим за свого попередника

Нещодавно стало відомо, що компанія Xiaomi уже сертифікувала фітнес-браслет Mi Band 5. Тепер же у мережі з'явилась інформація про його основні особливості. Нове покоління популярного гаджета припаде до душі усім!

Як повідомляє інсайдер Xiaomishka, який славиться своїми достовірними витоками продуктів Xiaomi, браслет вийде у двох версіях: York і Kongming.

І ще: Xiaomi назвала графік виходу глобальної версії MIUI 12: коли оновлять ваш смартфон?

Перша – модель без підтримки безконтактних оплат, а друга з модулем NFC. До речі, він з'явиться у глобальній версії пристрою. У Китаї новинка буде продаватися під назвою Mi Band 5 (XMSH10HM), а в Європі – Mi Smart Band 5 (XMSH11HM).

#Xiaomi #miband5 #mismartband5

With new with features, the new Mi Band 5 (Mi Smart Band 5) fitness bracelet is becoming more and more interesting: https://t.co/HwDRUZmyrC



+ support 11 activities

+ PAI

+ Blood Oxygen sensor (SpO2)

+ Alexa Speaker

+ NFC



Cool pic.twitter.com/VxJqH7jMtg — Xiaomishka (@xiaomishka) May 22, 2020

З нововведень, браслет отримає підтримку не тільки фірмового помічника XiaoAI, але і Amazon Alexa. Також новинці приписують функцію відстеження менструальних циклів, оновлений режим "Не турбувати" (Do Not Disturb), датчик SpО2 для вимірювання насиченості крові киснем і 11 режимів активностей. Для порівняння, у Mi Band 4 їх усього 6.

Покажуть новий Xiaomi Mi Band 5 на початку літа. Інших подробиць про гаджет поки немає.

Читайте також: У мережі з'явилися фото, зроблені на Redmi 10X: можливості камери вражають