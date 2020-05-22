У мережі з'явилися фото, зроблені на Redmi 10X: можливості камери вражають

Технічні характеристики та дизайн Redmi 10X уже були розсекречені не тільки інсайдерами, але і самим виробником завдяки офіційним тизерам і повідомленням глави компанії. Тепер же скарбничку витоків, пов'язаних з майбутньою новинкою, поповнила публікація, що демонструє роботу основної камери.

Індійський мережевий інформатор Мукул Шарма розмістив у своєму Twitter-блозі новий банер. Якщо вірити інформації, то новинка отримає функцію 30-кратного зуму та систему оптичної стабілізації (OIS). Ще один пост продемонстрував роботу програмних фільтрів для обробки знімків, зроблених за допомогою гаджета.

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Приклади фото, зроблених на Redmi 10X:

Крім того, інсайдер повідомив, що новий смартфон отримає режим нічної зйомки в "неоновому стилі", який буде реалізований завдяки збільшеній витримці і вищій світлочутливості матриці. Відповідну анімацію він також розмістив на своїй сторінці у Twitter.

З більш ранніх витоків відомо, що Redmi 10X буде представлений у білому, золотистому, фіолетовому і зеленому варіантах колірного оформлення. Презентація смартфона відбудеться вже наступного тижня, 26 травня.

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