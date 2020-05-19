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Xiaomi назвала графік виходу глобальної версії MIUI 12: коли оновлять ваш смартфон?

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Відома дата поширення MIUI 12 для смартфонів Xiaomi - фото 1
Відома дата поширення MIUI 12 для смартфонів Xiaomi

Під час запланованого онлайн-заходу Xiaomi презентувала глобальну версію нової прошивки MIUI 12. Компанія у подробицях розповіла про всі ключові зміни і повідомила, які смартфони та коли офіційно отримають оновлення.

Якщо в Китаї розгортання MIUI 12 пройде в три етапи, то глобальна версія прошивки поширюватиметься двома "хвилями".

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Так, вже наприкінці червня Xiaomi почне розсилку оновлення на Mi9, Mi9T, Mi9T Pro, Redmi K20 і Redmi K20 Pro.

Xiaomi назвала графік виходу глобальної версії MIUI 12: коли оновлять ваш смартфон? - фото 405007

Терміни другого етапу не оголошені, але зате Xiaomi оголосила повний список пристроїв, які отримають апдейт:

  • Pocophone F1 / Poco F1
  • Poco F2 Pro
  • Poco X2
  • Redmi Y2
  • Redmi Y3
  • Redmi S2
  • Redmi 6 / 6A / 6 Pro
  • Redmi 7 / 7A
  • Redmi 8 / 8A / 8A Dual
  • Redmi Note 5 / Note 5 Pro
  • Redmi Note 6 Pro
  • Redmi Note 7 / Note 7S / Note 7 Pro
  • Redmi Note 8 / Note 8T / Note 8 Pro
  • Redmi Note 9 / Note 9S / Note 9 Pro / Note 9 Pro Max
  • Mi8 / Mi8 Pro / Mi8 Lite
  • Mi9 SE / Mi9 Lite
  • Mi10 / Mi10 Pro / Mi10 Lite
  • Mi Note 3
  • Mi Note 10 / Mi Note 10 Lite
  • Mi Max 3
  • Mi Mix 2 / Mix 2S
  • Mi Mix 3

Бета-тест глобальної версії MIUI 12 стартує на наступному тижні. Записатися для участі можна через додаток Mi Community.

MIUI 12 містить оновлений призначений для користувача інтерфейс, перероблену темну тему, багатозадачність з плаваючими вікнами, поліпшену приватність, "супершпалери" і безліч інших змін.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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