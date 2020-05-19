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Xiaomi назвала графік виходу глобальної версії MIUI 12: коли оновлять ваш смартфон?
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Під час запланованого онлайн-заходу Xiaomi презентувала глобальну версію нової прошивки MIUI 12. Компанія у подробицях розповіла про всі ключові зміни і повідомила, які смартфони та коли офіційно отримають оновлення.
Якщо в Китаї розгортання MIUI 12 пройде в три етапи, то глобальна версія прошивки поширюватиметься двома "хвилями".
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Так, вже наприкінці червня Xiaomi почне розсилку оновлення на Mi9, Mi9T, Mi9T Pro, Redmi K20 і Redmi K20 Pro.
Терміни другого етапу не оголошені, але зате Xiaomi оголосила повний список пристроїв, які отримають апдейт:
- Pocophone F1 / Poco F1
- Poco F2 Pro
- Poco X2
- Redmi Y2
- Redmi Y3
- Redmi S2
- Redmi 6 / 6A / 6 Pro
- Redmi 7 / 7A
- Redmi 8 / 8A / 8A Dual
- Redmi Note 5 / Note 5 Pro
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi Note 7 / Note 7S / Note 7 Pro
- Redmi Note 8 / Note 8T / Note 8 Pro
- Redmi Note 9 / Note 9S / Note 9 Pro / Note 9 Pro Max
- Mi8 / Mi8 Pro / Mi8 Lite
- Mi9 SE / Mi9 Lite
- Mi10 / Mi10 Pro / Mi10 Lite
- Mi Note 3
- Mi Note 10 / Mi Note 10 Lite
- Mi Max 3
- Mi Mix 2 / Mix 2S
- Mi Mix 3
Бета-тест глобальної версії MIUI 12 стартує на наступному тижні. Записатися для участі можна через додаток Mi Community.
MIUI 12 містить оновлений призначений для користувача інтерфейс, перероблену темну тему, багатозадачність з плаваючими вікнами, поліпшену приватність, "супершпалери" і безліч інших змін.
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