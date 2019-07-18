США звинувачують розробників FaceApp у "зливі" даних користувачів

Додаток FaceApp, здатний змінювати обличчя на фотографіях, останнім часом набув шаленої популярність. Але його можливостями залишилися задоволені не всі – американський сенатор назвав програму загрозою національній безпеці США і звинуватив її розробників у незаконному зберіганні особистих даних.

Розробка російської компанії Wireless Lab використовує нейромережу для модифікації зображень людей на фотографіях, змінюючи їх вік, стать та зовнішній вигляд аж до додавання реалістичних татуювань й макіяжу. Але попри широку популярність додатка, деякі вважали його ліцензійну угоду підозрілою: нібито він вимагає занадто багато прав доступу до особистих файлів у пам'яті смартфона.

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На думку американського сенатора Чака Шумеру, у коді програми ховаються незадокументовані можливості. Зокрема, політик звинуватив творців FaceApp у несанкціонованому завантажуванні фотографій та іншої інформації на сервери компанії.

FaceApp набув шаленої популярності за останній час

FaceApp використовує штучний інтелект, щоб змінити фотографії людей, роблячи їх молодшими або старшими, або вибираючи протилежну стать. Однак щоб користуватися додатком, необхідно надати компанії повний і беззастережний доступ до особистих фотографій і даних, – зазначив сенатор у своєму Twitter-блозі.

Шумер висловив стурбованість можливістю використання цих відомостей надалі. На його думку, обробка даних на стороні розробника і перебування компанії в Росії викликає підозру в зливі даних американських громадян третім сторонам, включаючи іноземні уряди. Політик звернувся до ФБР з проханням про розслідування щодо самого додатка і його авторів на предмет загрози національній безпеці США.

BIG: Share if you used #FaceApp:



The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now



Because millions of Americans have used it



It’s owned by a Russia-based company



And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr — Chuck Schumer (@SenSchumer) July 18, 2019

Проте закордонні ЗМІ не змогли підтвердити заяву про доступ FaceApp до всіх зображень на смартфонах. Журналісти видання TechCrunch відзначили, що запит на доступ до мультимедійних файлів – це нормальний сценарій роботи мобільних ОС.

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Засновник компанії Ярослав Гончаров вже опублікував офіційну відповідь на висунуті звинувачення. Він підтвердив, що обробка фотографій ведеться в хмарі, але вивантажуються при цьому тільки ті знімки, які вибрав сам користувач. Більшість завантажених фотографій видаляється з сервера протягом 48 годин, а запити про негайне видалення обробляються в порядку першої черги.

Понад 90% користувачів FaceApp, за словами Гончарова, обробляють зображення без авторизації, тому компанія не має доступу до даних для ідентифікації людини. Хоча компанія розташована у Росії, вона використовує хмарні служби Google, а самі розробники не продають і не передають будь-які відомості третім особам.

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