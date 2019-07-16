Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними

Додаток FaceApp може "зістарювати" та "омолоджувати" обличчя користувачі. Ми вирішили випробувати тренд на голлівудських зірках. Дивіться, як вони виглядали у молодості за версією редактора і як мали б виглядати у старості!

Додаток FaceApp працює з 2017 році. Періодично програма оновлює свої функції й це щоразу викликає бурхливу реакцію у мережі. За допомогою штучного інтелекту додаток дуже реалістично перетворює обличчя користувачів.

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Завантажити FaceApp можна в Google Play​ або App Store

Ми закинули в програму фото відомих закордонних зірок та перевірили, настільки ж правдивими є передбачення FaceApp. Ось що вийшло:

Вікторія Бекхем

Бред Пітт Сандра Баллок Леонардо Ді Капріо

Анжеліна Джолі

Жан Клод Ван Дам Шерон Стоун Арнольд Шварценеггер Мадонна

Річард Гір

Джулія Робертс

Сільвестр Сталлоне

Моніка Белуччі Джонні Депп

Кетрін Зета-Джонс

Антоніо Бандерас

До теми: Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp