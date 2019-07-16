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Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними

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Антоніо Бандерас (справжнє фото / Face App) - фото 1
Антоніо Бандерас (справжнє фото / Face App)

Додаток FaceApp може "зістарювати" та "омолоджувати" обличчя користувачі. Ми вирішили випробувати тренд на голлівудських зірках. Дивіться, як вони виглядали у молодості за версією редактора і як мали б виглядати у старості!

Додаток FaceApp працює з 2017 році. Періодично програма оновлює свої функції й це щоразу викликає бурхливу реакцію у мережі. За допомогою штучного інтелекту додаток дуже реалістично перетворює обличчя користувачів.

І ще: Як будуть виглядати українські політики у старості: фото з FaceApp

Завантажити FaceApp можна в Google Play​ або App Store

Ми закинули в програму фото відомих закордонних зірок та перевірили, настільки ж правдивими є передбачення FaceApp. Ось що вийшло:

Вікторія Бекхем

Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341340
Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341348

Бред Пітт

Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341356
Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341355

Сандра Баллок

Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341362
Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341364

Леонардо Ді Капріо

Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341345
Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341350

Анжеліна Джолі

Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341341
Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341351

Жан Клод Ван Дам

Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341347
Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341346

Шерон Стоун

Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341352
Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341358

Арнольд Шварценеггер

Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341353
Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341367

Мадонна

Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341349
Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341370

Річард Гір

Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341344
Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341361

Джулія Робертс

Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341368
Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341359

Сільвестр Сталлоне

Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341354
Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341360

Моніка Белуччі

Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341369
Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341343

Джонні Депп

Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341371
Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341342

Кетрін Зета-Джонс

Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341357
Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341366

Антоніо Бандерас

Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341363
Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними - фото 341365

До теми: Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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