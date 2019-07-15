Як будуть виглядати українські політики у старості: фотоперетворення з FaceApp

Додаток FaceApp, який "зістарює" обличчя користувачів, знову набрав популярності в мережі. Ми вирішили долучити до тренду українських політиків. Дивіться, як вони виглядатимуть у старості!

FaceApp за допомогою штучного інтелекту дуже реалістично перетворює обличчя користувачів. Кожен охочий може зістарити своє лице на знімку, омолодити його або ж змінити стать. Додаток з'явився ще в 2017 році, але зараз знову став популярним через оновлення алгоритму. Тепер зображення виходять ще більш реалістичними!

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Ми закинули в програму фото українських політиків, і ось як їх зістарило:

Володимир Зеленський

Володимир Гройсман

Петро Порошенко

Віталій Кличко

Олег Ляшко

Юлія Тимошенко

Андрій Садовий Уляна Супрун Святослав Вакарчук Сергій Притула Читайте також: Зірки показали найскладніші трюки з пляшками