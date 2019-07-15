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Як будуть виглядати українські політики у старості: фотоперетворення з FaceApp

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Президент Володимир Зеленський у старості - фото 1
Президент Володимир Зеленський у старості

Додаток FaceApp, який "зістарює" обличчя користувачів, знову набрав популярності в мережі. Ми вирішили долучити до тренду українських політиків. Дивіться, як вони виглядатимуть у старості!

FaceApp за допомогою штучного інтелекту дуже реалістично перетворює обличчя користувачів. Кожен охочий може зістарити своє лице на знімку, омолодити його або ж змінити стать. Додаток з'явився ще в 2017 році, але зараз знову став популярним через оновлення алгоритму. Тепер зображення виходять ще більш реалістичними!

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Ми закинули в програму фото українських політиків, і ось як їх зістарило:

Володимир Зеленський

Як будуть виглядати українські політики у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341101

Володимир Гройсман

Як будуть виглядати українські політики у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341057

Петро Порошенко

Як будуть виглядати українські політики у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341052

Віталій Кличко

Як будуть виглядати українські політики у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341053

Олег Ляшко

Як будуть виглядати українські політики у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341054

Юлія Тимошенко

Як будуть виглядати українські політики у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341058

Андрій Садовий

Як будуть виглядати українські політики у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341059

Уляна Супрун

Як будуть виглядати українські політики у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341060

Святослав Вакарчук

Як будуть виглядати українські політики у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341056

Сергій Притула

Як будуть виглядати українські політики у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341055

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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