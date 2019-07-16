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Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp
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Додаток FaceApp може "зістарювати" обличчя користувачів й це підірвало мережу! Ми залучили до тренду українських зірок. Дивіться, як вони виглядатимуть у старості!
Додаток FaceApp з'явився у 2017 році й одразу ж викликав бурхливу реакцію у мережі. За допомогою штучного інтелекту програма дуже реалістично перетворює обличчя користувачів. Наприклад, можна зістарити своє лице на фото, омолодити його або ж змінити стать.
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Завантажити FaceApp можна в Google Play або App Store
Ми закинули в програму фото українських зірок. Ось такими старенькими вони будуть:
Олег Винник у старості
Настя Каменських у старості
Джамала у старості
Мішель Андраде у старості
Тіна Кароль у старості
Позитив у старості
Леся Нікітюк у старості
Монатік у старості
Юрій Горбунов
Надя Дорофєєва у старості
Маша Єфросініна у старості
Святослав Вакарчук у старості
Катя Осадча у старості
Потап у старості
Олексій Дурнєв у старості
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