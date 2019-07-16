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Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp

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Надя Дорофєєва у старості - фото 1
Надя Дорофєєва у старості

Додаток FaceApp може "зістарювати" обличчя користувачів й це підірвало мережу! Ми залучили до тренду українських зірок. Дивіться, як вони виглядатимуть у старості!

Додаток FaceApp з'явився у 2017 році й одразу ж викликав бурхливу реакцію у мережі. За допомогою штучного інтелекту програма дуже реалістично перетворює обличчя користувачів. Наприклад, можна зістарити своє лице на фото, омолодити його або ж змінити стать.

І ще: Як будуть виглядати українські політики у старості: фотоперетворення з FaceApp

Завантажити FaceApp можна в Google Play​ або App Store

Ми закинули в програму фото українських зірок. Ось такими старенькими вони будуть:

Олег Винник у старості

Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341280

Настя Каменських у старості

Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341281

Джамала у старості

Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341282

Мішель Андраде у старості

Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341283

Тіна Кароль у старості

Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341284

Позитив у старості

Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341285

Леся Нікітюк у старості

Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341286

Монатік у старості

Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341287

Юрій Горбунов

Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341288

Надя Дорофєєва у старості

Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341289

Маша Єфросініна у старості

Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341290

Святослав Вакарчук у старості

Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341291

Катя Осадча у старості

Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341292

Потап у старості

Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341293

Олексій Дурнєв у старості

Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp - фото 341294

До теми: Ведучі Радіо МАКСИМУМ постаріли за один день: шокуючі фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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