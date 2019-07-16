Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp

Додаток FaceApp може "зістарювати" обличчя користувачів й це підірвало мережу! Ми залучили до тренду українських зірок. Дивіться, як вони виглядатимуть у старості!

Додаток FaceApp з'явився у 2017 році й одразу ж викликав бурхливу реакцію у мережі. За допомогою штучного інтелекту програма дуже реалістично перетворює обличчя користувачів. Наприклад, можна зістарити своє лице на фото, омолодити його або ж змінити стать.

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Завантажити FaceApp можна в Google Play​ або App Store

Ми закинули в програму фото українських зірок. Ось такими старенькими вони будуть:

Олег Винник у старості

Настя Каменських у старості

Джамала у старості

Мішель Андраде у старості

Тіна Кароль у старості

Позитив у старості

Леся Нікітюк у старості

Монатік у старості

Юрій Горбунов

Надя Дорофєєва у старості

Маша Єфросініна у старості

Святослав Вакарчук у старості

Катя Осадча у старості

Потап у старості

Олексій Дурнєв у старості

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