Співробітники NASA виявили потенційно придатну для життя планету

Агентство NASA продовжує ділитися результатами роботи космічного телескопа TESS, запущеного на зміну знаменитому "Кеплеру". Астрономи запевняють, що виявили кілька нових екзопланет, одна з яких потенційно може містити воду та навіть бути придатною для життя.

Під час аналізу даних, отриманих із супутника, вчені виявили в сузір'ї Гідри на відстані 31 світлових років від Землі нову систему з трьох планет, що обертаються навколо карлика M-типу, відомого як GJ 357. Правда, одну з них, що викликає найбільший інтерес, космічна обсерваторія не змогла зафіксувати безпосередньо.

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Телескоп зумів отримати зображення планети, що отримала кодову назву GJ 357 b. Її прозвали "гарячою Землею", оскільки небесне тіло розташоване близько до GJ 357, а температура на його поверхні становить близько 260 градусів за Цельсієм. На планеті малоймовірне життя, але дослідники мають намір вивчати її атмосферу, адже це третя найближча до нас екзопланета з виявлених.

Найбільший інтерес вчених викликала планета з кодовою назвою GJ 357 d, яка розміщена на достатній відстані від GJ 357, щоб на її поверхні могла бути вода. Втім, це небесне тіло розташоване ближче до своєї зірки, ніж Земля до Сонця, тому рік там триває всього 55,7 дня.

GJ 357 d розташована на зовнішньому краї населеної зони її зірки, де вона отримує приблизно таку саму кількість енергії, що і Марс від Сонця. Якщо на планеті досить щільна атмосфера, для визначення чого будуть потрібні подальші дослідження, вона може отримувати досить тепла, щоб нагріти планету та дозволити рідкій воді існувати на її поверхні, – розповіла співавтор дослідження Діана Коссаковські.

Третя виявлена ​​планета – GJ 357 c – розташована між GJ 357 b і GJ 357 d і пролітає навколо своєї зірки всього за 9 днів.

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