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У NASA показали барвисте фото сусідньої галактики

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Нова молода галактика - фото 1
Нова молода галактика / instagram

У NASA показали, як виглядає сусідня з Чумацьким шляхом молода галактика. Барвисте фото об'єднало в собі оптичні дані, зібрані телескопом Hubble, і рентгенівські знімки обсерваторії Чандра. Знімок з'явився на офіційній сторінці організації в Instagram.

На новому яскравому космічному кадрі зображена сусідня з Чумацьким шляхом галактика, у якій формуються близько 200 гарячих молодих масивних зірок. Телескоп Hubble зміг зняти холодний пил і теплі гази в молодій галактиці. На фото вона виглядає як тонкі структури фіолетового кольору.

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Обсерваторія NASA Chandra XRay показала гігантські пустоти, заповнені гарячим рентгенівським газом. Вони зображені синім кольором. Фахівці об'єднали дані двох космічних апаратів і отримали єдиний знімок.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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