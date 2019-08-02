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У NASA показали барвисте фото сусідньої галактики
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У NASA показали, як виглядає сусідня з Чумацьким шляхом молода галактика. Барвисте фото об'єднало в собі оптичні дані, зібрані телескопом Hubble, і рентгенівські знімки обсерваторії Чандра. Знімок з'явився на офіційній сторінці організації в Instagram.
На новому яскравому космічному кадрі зображена сусідня з Чумацьким шляхом галактика, у якій формуються близько 200 гарячих молодих масивних зірок. Телескоп Hubble зміг зняти холодний пил і теплі гази в молодій галактиці. На фото вона виглядає як тонкі структури фіолетового кольору.
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Обсерваторія NASA Chandra XRay показала гігантські пустоти, заповнені гарячим рентгенівським газом. Вони зображені синім кольором. Фахівці об'єднали дані двох космічних апаратів і отримали єдиний знімок.
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