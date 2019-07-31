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Астрономи знайшли зображення Статуї Свободи в космосі: фотофакт

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Астрономи знайшли зображення Статуї Свободи в космосі - фото 1
Астрономи знайшли зображення Статуї Свободи в космосі / wikipedia

У NASA показали фото "космічної" Статуї Свободи. Космічний пил в одній з туманностей прийняв форму, яка нагадує силует відомої пам'ятки США.

Знімок туманності NGC 3576 потрапив в рубрику "найкраще фото дня". На кадрі видно барвисту космічну туманність. В її центрі видніється фігура, яка неначе оповита блискавками і оточена золотими хвилями. Ця фігура дуже нагадує американську Статую Свободи.

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За допомогою комп'ютера з зображення прибрали зірки, залишивши тільки хитромудрі візерунки туманності. Також наголошується, що дослідження туманності NGC 3576 дозволило знайти мінімум 33 масивних зірки.

Туманність NGC 3576 - фото 344521
Туманність NGC 3576

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Джерело: nasa
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