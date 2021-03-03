Співчуття від них не очікуйте: учені вразили новою заявою про котів

Японські біологи підтвердили дві думки, що існують про домашніх тварин. Перша говорить, що собаки більш віддані, ніж кішки. А друга, що кішки досить байдужі стосовно людей. Ба більше: виявилося, що милі пухнастики узагалі не вміють співчувати людям. Ось такі-от пироги, друзі.

Учені з Кіотського університету (Японія) провели експеримент, в якому кішки спостерігали, як їх господарі марно намагаються відкрити скриньку, щоб дістатися до її вмісту. По обидва боки від господаря сиділи двоє незнайомців.

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Під час першої частини експерименту господар просив одного з них допомогти йому, і той допомагав. У другій частині експерименту господар також просив допомогти відкрити скриньку, але незнайомець продовжував сидіти пасивно, нічого не роблячи. Після цього обидва незнайомці пропонували кішці її улюблену їжу – сухий або вологий корм.

До цього той же метод тестували на собаках: як показали результати, вони відмовлялися приймати їжу у незнайомця, який не надав допомогу їх господареві. Дослідження на кішках продемонструвало, що вони виявилися абсолютно байдужі до того, від кого саме приймати ласощі. Кішки не виявляли жодних переваг жодному з незнайомців – ні тому, хто допоміг господареві, ні тому, хто залишився байдужий до його прохання. Очевидно, для кішок їжа в цьому випадку важливіша, ніж якісь людські "розбірки".

Однак робити висновок про те, що кішки егоїстичніші, ніж собаки, не можна. Вчені попереджають, що тоді ми потрапимо у пастку антропоцентризму – інтерпретації поведінки тварини з точки зору людини. Тим часом у кішок, як і у собак, є свої особливості мислення та поведінки, які можуть сильно відрізнятися від людських.

Можливо, кішки, на противагу собакам, просто не здатні вловити такі соціальні взаємодії між людьми, як взаємодопомога. І це відбувається не тому, що вони дурні: ймовірно, вони просто не відчувають потреби спостерігати за взаємодіями між людьми та більше налаштовані вловлювати нюанси власних взаємин з людиною.

Річ у тім, що кішок одомашнили значно пізніше, ніж собак. Крім того, вони спочатку були поодинокими. Доместикація, на думку вчених, підвищила соціальні навички собак, але не вплинула в цьому плані на кішок. Вони – як, наприклад, ведмеді – безумовно, менш соціальні істоти, ніж собаки. Тому, підкреслюють дослідники, перш ніж судити про кішок як про егоїстів, необхідно навчитися дивитися на світ їхніми очима.

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