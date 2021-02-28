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Коли собака зламався: кумедне відео підкорює мережу

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Хаскі зламався - фото 1
Хаскі зламався

Домашні улюбленці регулярно стають зірками мережі, і це не дивно, адже вони можуть швидко розсмішити, здивувати про просто підняти настрій. Не винятком став і цей собака!

На платформі Reddit користувач з ніком Zee_Ventures поділився кумедним відео зі своїм улюбленцем, яке стрімко піднялось у тренди. За короткий час допис зібрав понад 10 тисяч балів та чимало коментарів.

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А все тому, що на ролику можна побачити собаку у доволі нетиповому стані. Як жартують коментатори, пухнастик просто "завис". Але його вигляд все одно змушує усміхнутись. Дехто навіть порадив "перезавантажити" кумедного хаскі, запропонувавши йому погуляти чи перекусити. Але власники собак вже звикли до того, що інколи улюбленці можуть поводитись дуже дивно.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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