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Подружжя у США завело вартового півня: тепер його бояться усі кур'єри

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Злий півень не дає проходу кур'єрам і поштарям - фото 1
Злий півень не дає проходу кур'єрам і поштарям

Ешлі Тейлор і її чоловік завели сторожового півня Фреда. Він дуже не любить, коли хтось підходить до будинку його господарів. Тейлор опублікував відео, на якому кур'єр з піднятими руками акуратно підходить до дверей будинку Тейлорів. Дивіться кумедний ролик на Радіо МАКСИМУМ!

Після того як чоловік залишив посилки біля дверей, він сказав "Не круто!" і побіг геть. Півень відразу ж погнався за ним.

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"Людина з UPS зустріла сьогодні півня-охоронця Фреда. Фред народився сердитим, але це всього лише перший раз, коли ми зняли таке на камеру. Якщо хто-небудь знає цього співробітника, передайте йому мої вибачення", – підписав відео Тейлор.

Ролик з нападом став популярним і набрав на фейсбуці понад 80 тисяч лайків.

Через кілька днів Тейлор опублікував ще одне відео, на якому видно, як Фред "вирішив познайомитися з листоношею". Півень застрибнув на капот автомобіля кур'єра після того, як водій дав сигнал про прибуття.

"Виявляється, він не любить, коли йому сигналять", – додав господар півня.

Підозрюємо, тепер листоноші та кур'єри боятимуться не лише сторожових псів, а й півнів. Дива та й годі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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