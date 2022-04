Співачка ROXOLANA закликала закрити небо над Україною у новій пісні І'm gone

Виконавиця ROXOLANA вирішила передати через музику все те, що вона зараз відчуває. Так і з'явилася композиція "І'm gone". Слухайте її онлайн разом з Радіо MAXIMUM!

Зірка наголошує, що у неї є чітке переконання, що все буде добре, і що Україна неодмінно переможе. Так і з'явився трек "І'm gone", який ми пропонуємо послухати.

Варте уваги: I AM NOT OK: KAZKA передала те, що відчуває кожен українець у новій пісні

Вона написала пісню "І'm gone", яка передає усі ті емоції, які співачка пережила протягом останнього місяця.

"Думаю, що цю пісню писала не я… текст сам поклав себе на папір, а згодом і на музику. Якщо ця пісня доторкнеться серця хоча б однієї людини "за кордоном" і змотивує її зробити навіть мінімальний крок для того, щоб зупинити війну, захистити наших дітей чи закрити небо – це буде величезною перемогою!", – сказала вона.

ROXOLANA – І'm gone, слухайте потужну пісню фіналістки Нацвідбору на Євробачення:

ROXOLANA – І'm gone, текст і слова пісні

I’m a small girl

from a small town

With a big dreams in my head

I’m a small boy

From a big town

With a small bear in my bed

I’m big girl

In a big world

And there’s something going on

And I wish I could see more…

But now I’m gone

Now when I’m gone

I wanna ask you "stop unholy war"

I wanna ask you “do you know what it was for?”

I wanna ask you if nobody can survive?

Will the whole world just be watching us all die?

When now I’m gone

I wanna kids to dream to love and live their happy lives

I want them celebrate I want them know that they’re all right

To see them smile with harmless eyes, and even if they cry,

They lose their games but not their lives.

It's brave new world, but it's not brave

When eyes are shut and hearts are closed

But not the sky, that brings death wave

Destroying homes of boys and girl

But we will fight, for souls and minds

Until we die, but aren't we as humans dead?

If the world created a monster, and

nobody wants to shoot him in the head

You've got months to plan this bloody war

I've got minutes to goodbye my dearest home

I’ve got minutes to goodbye my mom and dad

I’ve got a life to live but now I’m dead

Build a fence, do the impossible

I'll take the slightest chance

Of your generosity

Just close the sky, I know it's possible.

Out of curiosity, "by the time" when I am gone,

Will you feel responsible?

Вас ми закликаємо не лише послухати цю потужну композицію. Поділіться ще й нею з друзями. Вона однозначно заслуговує на те, щоб бути почутою по всьому світу!

Читайте також: Без руки, без ноги: слухайте саркастичний трек від ВІА БАЙРАКТАР