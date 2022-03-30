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Без руки, без ноги: слухайте саркастичний трек від ВІА БАЙРАКТАР
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Пам'ятайте про те, що навіть у найтемніші часи потрібно знаходити бодай кілька хвилин для гумору. Для цього можна, наприклад, послухати пісню "Без руки, без ноги" від ВІА БАЙРАКТАР. Вона вже має усі шанси стати вірусною.
Після, яку на своєму ютуб-каналі виклав КРІНЖ TV, однозначно заслуговує на те, щоб ви її послухали. У ній ВІА БАЙРАКТАР і Джеральд Естрада глузують з москалів, які наважилися іти прийти на українські землі.
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Ми б дуже хотіли вам тут переказати слова пісні, але це неправильно. Краще послухати її самим і зарядитися позитивними емоціями. Пам'ятайте про те, що кожен москаль, який прийшов на нашу землю, – буде у нашій землі!
Джеральд Естрада і ВІА БАЙРАКТАР – Без руки, без ноги, слухайте іронічну пісню:
Вас ми закликаємо не лише послухати пісню, а й поділитися нею з друзями. Вона зарядить їх позитивними емоціями та надихне на ще відчайдушніший спротив. З нами Бог, з нами ЗСУ. Тож все буде Україна!
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