I AM NOT OK: KAZKA передала те, що відчуває кожен українець у новій пісні

Гурт KAZKA на днях представив новий трек. Пісня отримала назву "I AM NOT OK". І вона створена для того, щоб донести до ще більшої аудиторії те, що зараз переживає кожен українець.

Композиція складається з української й англійської частини. Такий хід вибрали не випадково, адже він дозволяє донести до якомога більшої аудиторії те, що прагне гурт KAZKA. Слухайте щемливу новинку разом з Радіо MAXIMUM!

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"Ми не "окей". Щодня ми дивимося в очі страху і продовжуємо боротьбу за мирне небо над рідною Україною на всіх фронтах! Мільйони українців перебувають у постійній небезпеці. Українські міста руйнують, ворог забирає невинні життя і культурну спадщину України", – наголошує KAZKA.

KAZKA – I AM NOT OK, слухайте пісню гурту про те, що відбувається в Україні:

Колектив також подякував своїй Казковій армії. Її, до слова, також можна побачити у відеороботі. Олександра Заріцька підкреслює, що її серце зараз з кожним з гурту та команди. Тими, хто залишився в Україні, щоб боронити її від ворога.

"І величезна подяка Збройним Силам України і усім людям, які своєю відважністю доводять, що український народ не перемогти! Слава Україні! Героям Слава!", – додала вона.

Зараз пісня на 15 сходинці вкладки "Набуває популярності" на YouTube. Виведімо її на перші місця. Для цього потрібно поширити відео, поставити йому лайк, а також прокоментувати. Дякуємо!

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