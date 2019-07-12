На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Сонячний опік: чого категорично не можна робити та як надати першу допомогу
-
- 1
Якщо вас змалку вчили наносити густим шаром жирну сметану на місця, які добряче пропеклися під сонцем, – то ми наполегливо рекомендуємо забути про цю небезпечну пораду. Розповідаємо вам, як надати першу допомогу при сонячних опіках, а також чого не можна робити ні в якому разі.
Сонячні опіки не є чимось дивним, адже у прагненні максимально засмагнути ми готові пролежати під прямими сонячними променями по кілька годин. Дізнайтесь, чого не слід робити та як надати першу допомогу, щоб не нашкодити.
Актуально: Чому влітку потрібно пити чай
Ефективна перше допомога при сонячних опіках зводиться до чотирьох простих пунктів:
- Охолодити.
- Зволожити.
- Знеболити і зняти запалення (при необхідності).
- Чекати, поки заживе.
Пройдімося по всіх пунктах детальніше, аби взнали, що можна робити, а що – ні!
1. Охолодіть шкіру
Перший крок – якомога швидше підіть з-під прямих сонячних променів. Можна просто в тінь, але ідеально – в прохолодне приміщення.
Другий – використовуйте компреси, щоб заспокоїти обпалену шкіру. Для цього на 5-10 хвилин прикладіть до постраждалих ділянок змочений у холодній воді (прісній, а не морській) рушник. При необхідності повторіть. Варіант: прийміть прохолодну ванну або душ.
2. Зволожте шкіру
Це робиться знову ж у два етапи. По-перше, зволожте її зовні. Для цього, вийшовши з ванни або знявши прохолодний компрес, промокніть шкіру м'яким сухим рушником, але залиште її злегка мокрою. Потім акуратними рухами нанесіть зволожуючий засіб. Експерти дослідницької організації Mayo Clinic особливо рекомендують гель з соком алое, фахівці авторитетного медичного видання WebMDSunburn – креми з камфорою або ментолом (у цьому випадку крім зволоження ви отримаєте додатковий охолоджуючий ефект). По-друге, зволожте зсередини. Після опіку пийте більше води, щоб запобігти зневодненню.
Чого робити не можна: У першу добу не можна наносити на шкіру жирні засоби, а також ті, які утворюють плівку. Для ефективного відновлення шкіра повинна дихати.
Під забороною:
- жирні живильні креми;
- масла, включаючи кокосове;
- будь-які жири – свинячий, борсуковий, гусячий;
- сметана, кефір та інші кисломолочні продукти;
- вазелін;
- мед;
- яєчний жовток.
3. Зніміть біль і запалення
Прийміть знеболювальне на основі парацетамолу або ібупрофену. Такі препарати не тільки знижують неприємні відчуття, але і допомагають зменшити набряк і почервоніння. Щоб підсилити ефект, можна нанести на шкіру крем з гідрокортизоном.
4. Зачекайте
Поки шкіра відновлюється, не виходьте на сонце. Якщо цього не уникнути, одягайте вільний одяг з довгими рукавами та крислатий капелюх. Продовжуйте зволожувати постраждалі ділянки.
На шкірі можуть з'явитися пухирі. Дерматологи вважають, що вони допомагають епідермісу зажити і захиститися від інфекцій. Не пробивайте їх. Якщо бульбашка лусне сама, акуратно промийте її мильною водою, нанесіть антисептик – засіб на неспиртовій основі (наприклад, хлоргексидин) і прикрийте рану марлевою пов'язкою.
Чого робити не можна: Не зволікайте і якомога швидше сходіть до терапевта або дерматолога (а при виражених симптомах викликайте швидку).
Бережіть себе та пам'ятайте, що тривале перебування під прямими сонячними променями може негативно вплинути на ваше самопочуття та здоров'я.
Читайте також: Названі найшкідливіші перекуси у спеку
-
20:13Сонячний опік: чого категорично не можна робити та як надати першу допомогу
-
19:53Дорофєєва у звабливих лосинах підкорила мережу
-
19:42Чого дівчата та хлопці чекають від свого сексуального життя
-
19:24Чому не варто їсти ранні кавуни навіть, якщо дуже хочеться
-
19:14Рідкісний Ferrari 250 GT продадуть на аукціоні за шалені гроші
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:00Просто відкрий ногою: 8 шалених спроб повторити популярний челендж
-
18:50Американська історія жахів: дивіться яскравий проморолик
-
18:43Як часто потрібно міняти спідню білизну: поради лікарів
-
18:31Користувачі Xiaomi Mi9 отримали можливість тестувати Android 10 Q
-
18:11Гороскоп на 13 липня 2019: Стрільців і Близнюків чекає активний день
-
18:00Ukrainian Song Project 2019: оголошено 10 переможців національного конкурсу
-
17:50Чому варто їсти більше чорного шоколаду
-
17:41Чому обов'язково необхідно їсти яблука зі шкіркою
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:2110 дурних запитань, які ти соромився поставити стоматологу
-
17:14У Google зізналися, що підслуховують користувачів
-
16:55Незвичайні застосування спирту в побуті
-
16:49Вірусне відео, як берегова охорона США взяла на абордаж підводний човен з кокаїном
-
16:43Жінки проти чоловіків: хто схильний до прокрастинації більше
-
16:24Найледачіші вареники з начинкою: простий рецепт
-
16:13Чому не варто мати багато підписників у Instagram: цікаве дослідження
-
15:54Світоліна зробила відверте зізнання після поразки на Вімблдоні
-
15:42Новий Chevrolet Corvette позбудеться важливої для водія деталі
-
15:35Улюблені жуйки 90-х, які викличуть у вас ностальгію за дитинством
-
19:00Просто відкрий ногою: 8 шалених спроб повторити популярний челендж
-
17:2110 дурних запитань, які ти соромився поставити стоматологу
-
15:35Улюблені жуйки 90-х, які викличуть у вас ностальгію за дитинством
-
13:30Музика для сексу: під які пісні найчастіше займаються коханням
-
11:12Користувачі Instagram захоплювались озером на Балі, але реальність їх шокувала: фото
-
07:16Погода в Україні 12 липня: тепло повертається у більшість областей
- 11 липня
-
22:50На що очікують жінки від чоловіків під час побачення та першого сексу
-
20:455 ознак того, що у вашому раціоні бракує білка
-
17:50Копія Ломаченка: дівчинка-боксер з України підкорює інтернет
-
15:30ТЕСТ: Вгадай старі логотипи популярних брендів!
-
14:19Життя в столиці: 5 цікавих книг, які допоможуть зрозуміти Київ
-
13:18Океан Ельзи – Човен: слухайте нову пісню Вакарчука, яка вражає до мурах
-
12:24Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото
-
10:27Як позбутись целюліту: відповідь медиків
-
07:14Погода в Україні 11 липня: дощі та похолодання у всіх областях
- 10 липня
-
21:25ТОП-10 аксесуарів для смартфона, які мають бути у кожного
-
20:00Хто така Ляля Фонарьова: біографія і фото дружини Вакарчука
-
18:00ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
-
15:30ТЕСТ: Вгадай країну за її контуром на карті!
-
12:00Перший день Atlas Weekend: DZIDZIO, Павло Зібров та повернення Софії Ротару
-
10:00Як зробити скріншот на ноутбуці, ПК чи смартфоні: прості програми
-
08:55Чому влітку потрібно пити чай
-
07:16Погода в Україні 10 липня: похолодання накриє всю країну
- 09 липня
-
22:22Продукти, які зволожать шкіру влітку
-
19:00Українські Карпати: ТОП 5 вершин, які варто підкорити