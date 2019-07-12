Сонячний опік: чого категорично не можна робити та як надати першу допомогу

Якщо вас змалку вчили наносити густим шаром жирну сметану на місця, які добряче пропеклися під сонцем, – то ми наполегливо рекомендуємо забути про цю небезпечну пораду. Розповідаємо вам, як надати першу допомогу при сонячних опіках, а також чого не можна робити ні в якому разі.

Сонячні опіки не є чимось дивним, адже у прагненні максимально засмагнути ми готові пролежати під прямими сонячними променями по кілька годин. Дізнайтесь, чого не слід робити та як надати першу допомогу, щоб не нашкодити.

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Ефективна перше допомога при сонячних опіках зводиться до чотирьох простих пунктів:

Охолодити.

Зволожити.

Знеболити і зняти запалення (при необхідності).

Чекати, поки заживе.

Пройдімося по всіх пунктах детальніше, аби взнали, що можна робити, а що – ні!

1. Охолодіть шкіру

Перший крок – якомога швидше підіть з-під прямих сонячних променів. Можна просто в тінь, але ідеально – в прохолодне приміщення.

Другий – використовуйте компреси, щоб заспокоїти обпалену шкіру. Для цього на 5-10 хвилин прикладіть до постраждалих ділянок змочений у холодній воді (прісній, а не морській) рушник. При необхідності повторіть. Варіант: прийміть прохолодну ванну або душ.

Охолодіть і промийте місце опіку

2. Зволожте шкіру

Це робиться знову ж у два етапи. По-перше, зволожте її зовні. Для цього, вийшовши з ванни або знявши прохолодний компрес, промокніть шкіру м'яким сухим рушником, але залиште її злегка мокрою. Потім акуратними рухами нанесіть зволожуючий засіб. Експерти дослідницької організації Mayo Clinic особливо рекомендують гель з соком алое, фахівці авторитетного медичного видання WebMDSunburn – креми з камфорою або ментолом (у цьому випадку крім зволоження ви отримаєте додатковий охолоджуючий ефект). По-друге, зволожте зсередини. Після опіку пийте більше води, щоб запобігти зневодненню.

Чого робити не можна: У першу добу не можна наносити на шкіру жирні засоби, а також ті, які утворюють плівку. Для ефективного відновлення шкіра повинна дихати.

Зволожте вашу шкіру

Під забороною:

жирні живильні креми;

масла, включаючи кокосове;

будь-які жири – свинячий, борсуковий, гусячий;

сметана, кефір та інші кисломолочні продукти;

вазелін;

мед;

яєчний жовток.

3. Зніміть біль і запалення

Прийміть знеболювальне на основі парацетамолу або ібупрофену. Такі препарати не тільки знижують неприємні відчуття, але і допомагають зменшити набряк і почервоніння. Щоб підсилити ефект, можна нанести на шкіру крем з гідрокортизоном.

Випийте щось знеболювальне

4. Зачекайте

Поки шкіра відновлюється, не виходьте на сонце. Якщо цього не уникнути, одягайте вільний одяг з довгими рукавами та крислатий капелюх. Продовжуйте зволожувати постраждалі ділянки.

На шкірі можуть з'явитися пухирі. Дерматологи вважають, що вони допомагають епідермісу зажити і захиститися від інфекцій. Не пробивайте їх. Якщо бульбашка лусне сама, акуратно промийте її мильною водою, нанесіть антисептик – засіб на неспиртовій основі (наприклад, хлоргексидин) і прикрийте рану марлевою пов'язкою.

При ускладненні зверніться до лікаря

Чого робити не можна: Не зволікайте і якомога швидше сходіть до терапевта або дерматолога (а при виражених симптомах викликайте швидку).

Бережіть себе та пам'ятайте, що тривале перебування під прямими сонячними променями може негативно вплинути на ваше самопочуття та здоров'я.

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