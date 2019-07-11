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Названі найшкідливіші перекуси у спеку

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Бутербродами краще не перекушувати - фото 1
Бутербродами краще не перекушувати / zakuskidoma

Цукерки, булочки, тістечка – всі вони несуть підвищений ризик отруєння, при цьому ще й змушують організм працювати "на знос" для їх засвоєння.

Після вживання солодких або борошняних продуктів різко підвищується рівень глюкози в організмі, завдяки чому ми відчуваємо бадьорість і навіть ейфорію.

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Але триває це вкрай недовго. "Замість цукерок і булочок на робочому місці краще перекусити овочами і фруктами, підійде навіть печиво, наприклад вівсяне або легкі крекери, але точно не тортик або тістечко. Замість бутербродів з ковбасою, які шкідливі самі по собі через величезну кількість консервантів і солі, краще з'їсти шматочок чорного або зернового хліба з легким сиром", – кажуть лікарі.

Хліб з сиром - фото 340229
Хліб з сиром

Пити багато чаю або кави з цукром, як це звикли робити багато офісних працівників, дуже шкідливо не тільки для організму, а й для працездатності. Хочете підбадьоритися – випийте зеленого чаю або холодної води з часточкою лимона.

Вода з лимоном - фото 340230
Вода з лимоном

"Цукор в чаї краще замінити ложкою меду – тільки не розмішуйте, а пийте "вприкуску" з медом. Цей продукт, до слова, ще й сил додасть", – резюмували медики.

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Джерело: huffpost
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