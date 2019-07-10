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Чому влітку потрібно пити чай

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Як чай допомагає у спеку - фото 1
Як чай допомагає у спеку

Спекотна пора року змушує людей активно охолоджуватись різноманітними напоями з льодом, однак насправді допомогти організму влітку може зовсім не крижаний коктейль, а звичайний чай. Детальніше читайте далі.

Літо важко уявити без спекотної погоди та кількох пляшок води на день, а відчуття спраги, зазвичай, втамовують напоями з льодом, але є ще один справді дієвий варіант - чай. Чимало людей вважають, що горня гарячого чаю ідеально підходить до будь-якої іншої пори року, коли буває холодно, але насправді це не зовсім так.

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Фахівці пояснюють, що взимку чай допомагає зігрітись, а влітку - охолодитись. І йдеться зовсім не про чай з кількома кубиками льоду. Річ у тому, що на язику є рецептори, які подають сигнали у мозок. Коли ви вживаєте щось гаряче, то мозок розуміє, що організм потрібно охолодити, тому стимулюються потовиділення і загальне зниження температури тіла.

Як чай допомагає у спеку - фото 339776

Тому в Середній Азії варіант втамувати спрагу та відійти від спеки завдяки чашці гарячого чаю доволі поширений. А от холодні напої не лише не допомагають охолодитись насправді, а можуть призвести до застуди та погіршення самопочуття.

Звісно ж, чай влітку також має свої правила, приміром, не закутуватись у ковдру з чаєм за високих температур, адже це не допоможе організму, а лише збільшить шанси перегріву.

Як чай допомагає у спеку - фото 339775

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Джерело: newsyou.info
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