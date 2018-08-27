Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни

Осінь от-от стартує, а разом із нею – сезон домашніх соків. Радіо МАКСИМУМ склало для вас детальний огляд соковитискачів. Дізнайтеся, на що потрібно звернути увагу, щоб обрати найкращий варіант за помірні ціни.

Соковитискач – кухонний пристрій, над покупкою якого хоча б раз замислювалася кожна господиня. Їхній асортимент настільки великий, що вибрати іноді вкрай складно. Розберімось, чим же вони відрізняються та на що варто звернути увагу.

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Типи соковитискачів

Почнемо з того, що вони бувають як механічними, так і електричними. Також не варто забувати й про цитрус-преси, які на початку 2000-х років були шалено популярними в Україні. Зараз же соковитискачі можна впевнено ділити на два типи.

Центрифужні

Центрифужний соковитискач / kitchenaid

Такі пристрої оснащені ножем-подбірнювачем, котрий обертається на великій швидкості. Інгредієнти всередині центрифуги подрібнюються, після чого, під дією відцентрових сил, із них починає текти сік. Залишки фруктів і овочів у таких соковитискачах відділяються в окремий контейнер.

До переваг центрифужних соковитискачів можна віднести їх цінник, адже такі пристрої коштують порівняно недорого. Втім, такі соковитискачі залишають "мокрий" жмих, що свідчить про те, що сік витискається не до кінця.

Плюси:

швидке приготування соків;

доступна ціна;

сік з мінімальною кількістю м'якоті;

можна витискати овочі та фрукти;

проста у використанні та догляді.

Мінуси:

сік нагрівається, що може зменшити кількість корисних речовин;

сік швидко окислюється (такий продукт потрібно випити протягом 20 хвилин після приготування);

великі витрати сировини;

високий рівень шуму.

Шнекові

Шнековий соковитискач / fresh-mania

Такі пристрої мають шнековий вал і сітку, а механізм віджиму нагадує ручний: шнек здавлює плоди та відтискає їх практично до останньої краплини. Також варто зазначити, що такі соковитискачі працюють на низьких оборотах, не нагріваючи продукти та перероблюючи кожен шматочок овоча, фрукта та навіть горіхів.

Шнекові соковитискачі суттєво дорожчі, але дозволяють готувати соки практично з будь-якого плоду. Щоправда, кожен фрукт і овоч потрібно буде дрібно нарізати, адже шнекові соковитискачі не можуть похизуватися горловиною, в яку може вміститися цілісіньке яблуко.

Плюси:

економія електроенергії;

сік не нагрівається, що дозволяє зберегти всі вітаміни;

сік не окислюється, через що його можна зберігати до 2 діб;

тиха робота;

можливість приготування соків з овочів, фруктів, зелені, ягід, злаків і горіхів;

мінімальна кількість відходів.

Мінуси:

сік концентрований із великою кількістю м'якоті;

приготування соку займає більше часу;

висока ціна.

На що звернути увагу

На що потрібно звернути увагу / VideoBlocks

Потужність

Висока потужність актуальна для тих, хто буде використовувати соковитискач у комерційних цілях або для того, щоб зробити сік з усіх яблук, зібраних у саду. А от для домашнього використання буде достатньо соковитискача з потужністю від 500 до 1000 Вт, у шнековому – 200-400 Вт.

Швидкість

Важливо, щоб кухонний пристрій мав кілька швидкісних режимів роботи. Для чого? А для того, щоб можна було змінювати швидкість у залежності від того, який овоч або фрукт ви взяли.

Функція автоочищення

Пристрій з такою функцією суттєво зекономить вам час, а також надихне готувати соки частіше.

Капля-стоп

Ця функція не є обов'язковою, але буде зручною. Ви зможете повернути носик соковитискача, щоб не потекли краплі на стіл.

Діаметр горловини

Для центрифужних соковитискачів важливо, щоб горловина була широкою. Це дозволить робити сік з цілого яблука та інших овочів і фруктів без потреби нарізання на малі шматки.

Огляд соковитискачів

Центрифужні

Saturn ST-FP8059

Saturn ST-FP8059

Бюджетний варіант для тих, хто хоче готувати одну склянку соку для сніданку.

Коротко про характеристики:

Потужність: 600 Вт;

Швидкості: дві;

Місткість для м'якоті: 1 л;

Місткість для соку: 350 мл;

Додаткові функції: захист від перегріву;

Матеріал корпусу: пластик і метал.

Рекомендована ціна: 799 гривень.

Tefal ZE350B38

Tefal ZE350B38

Компактна модель від A-бренду малої побутової техніки.

Коротко про характеристики:

Потужність: 400 Вт;

Швидкість: одна;

Місткість для м'якоті: 0,5 л;

Місткість для соку: відсутня;

Додаткові функції: захист від перегріву, "крапля-стоп";

Матеріал корпусу: пластик.

Рекомендована ціна: 1229 гривень.

Philips Viva Collection HR1863/20

Philips Viva Collection HR1863/20

Потужний варіант для тих, хто готує сік не з одного кілограма яблук за раз.

Коротко про характеристики:

Потужність: 700 Вт;

Швидкість: одна;

Місткість для м'якоті: 1,2 л;

Місткість для соку: 800 мл;

Додаткові функції: захист від перегріву, швидке очищення QuickClean, перевернуте сито;

Матеріал корпусу: алюміній.

Рекомендована ціна: 3899 гривень.

Kenwood JE880

Kenwood JE880

Надзвичайно потужний соковитискач.

Коротко про характеристики:

Потужність: 2000 Вт;

Швидкості: дві;

Місткість для м'якоті: 3 л;

Місткість для соку: 1500 мл;

Додаткові функції: захист від перегріву, "крапля-стоп", технологія очистки Apex;

Матеріал корпусу: метал.

Рекомендована ціна: 8999 гривень.

Шнекові

Philips HR1889/70

Philips HR1889/70

Компактний варіант для тих, хто хоче отримати максимум користі від овочів, фруктів, зелені та горіхів. Виробник обіцяє 80% ефективності віджимання.

Коротко про характеристики:

Потужність: 150 Вт;

Швидкість: одна;

Місткість для м'якоті: 0,75 л;

Місткість для соку: 1 л;

Додаткові функції: захист від перегріву, "крапля-стоп", реверс;

Матеріал корпусу: пластик.

Рекомендована ціна: 4599 гривень.

Philips Avance Collection HR1945/80

Philips Avance Collection HR1945/80

Топова модель від виробника, з якою можна буде отримати до 90% соку з кожного плоду.

Коротко про характеристики:

Потужність: 200 Вт;

Швидкість: одна;

Місткість для м'якоті: 1 л;

Місткість для соку: 1 л;

Додаткові функції: захист від перегріву, "крапля-стоп", реверс, тихий режим, швидке очищення QuickClean;

Матеріал корпусу: пластик.

Рекомендована ціна: 8399 гривень.

Kenwood JMP800SI JC

Kenwood JMP800SI JC

Надзвичайно компактна та потужна, як на шнековий соковитискач, модель, яка підійде для великої сім'ї. А широка горловина дозволить готувати сік з цілого яблука без потреби попереднього нарізання.

Коротко про характеристики:

Потужність: 240 Вт;

Швидкість: одна;

Місткість для м'якоті: 1,5 л;

Місткість для соку: 1,5 л;

Додаткові функції: захист від перегріву, "крапля-стоп", реверс;

Матеріал корпусу: пластик і метал.

Рекомендована ціна: 9999 гривень.

Соковитискач – пристрій не першої необхідності, але ті, хто хоче тішити себе та своїх рідних свіжими соками, обов'язково повинен задуматися над його покупкою. Обирайте з розумом і отримуйте максимум користі з кожного овоча та фрукта.

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